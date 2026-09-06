Ρέμος: «Το μεγαλύτερο λάθος μου ήταν η εμπλοκή μου με το ποδόσφαιρο»

Ο Αντώνης Ρέμος σε συνέντευξή του έκανε τον απολογισμό του κι όπως παραδέχτηκε, το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ήταν η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο και ειδικότερα η εμπλοκή του με τον Ηρακλή.

«Το μόνο μου λάθος ήταν η εμπλοκή με το ποδόσφαιρο. Λατρεύω το ποδόσφαιρο αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν μπορείς να λειτουργείς με την καρδιά. Δυστυχώς, δεν σε σέβονται, πρέπει να σε φοβούνται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Ρέμος.

Όπως εξήγησε, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή τη νοοτροπία, θα έπρεπε να γίνει ένας άνθρωπος που δεν τον αντιπροσωπεύει. «Για να με φοβηθούν, έπρεπε να γίνω κάτι που δεν είμαι, γι’ αυτό αποφάσισα να φύγω», ανέφερε.

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