Πρωτοποριακή μεταμόσχευση: Έζησε 9 μήνες χωρίς αιμοκάθαρση με νεφρό χοίρου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα των μεταμοσχεύσεων καταγράφεται στις ΗΠΑ, καθώς ένας 66χρονος άνδρας κατάφερε να ζήσει για 271 ημέρες χωρίς αιμοκάθαρση έχοντας μεταμοσχευμένο νεφρό γενετικά τροποποιημένου χοίρου.

Όπως αναφέρει ο Independent, ο Τιμ Άντριους, από το Νιου Χάμσαϊρ, έπασχε από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου λόγω διαβήτη τύπου 2, όταν υποβλήθηκε στην πρωτοποριακή μεταμόσχευση στις ΗΠΑ, τον Ιανουάριο του 2025.

Ο νεφρός προερχόταν από μικρόσωμο χοίρο της φυλής Yucatan και είχε υποστεί γενετική τροποποίηση, με στόχο να περιοριστεί η πιθανότητα απόρριψης από το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Το όργανο λειτούργησε ως προσωρινή «γέφυρα», επιτρέποντας στον Άντριους να παραμείνει εκτός αιμοκάθαρσης έως ότου βρεθεί κατάλληλο ανθρώπινο μόσχευμα.

Η μεγαλύτερη περίοδος χωρίς αιμοκάθαρση

Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την περίπτωση παγκόσμια πρωτιά, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη περίοδο επιβίωσης χωρίς αιμοκάθαρση μετά από μεταμόσχευση νεφρού χοίρου σε ζωντανό άνθρωπο. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη επιτυχημένη μετάβαση από μεταμόσχευση νεφρού χοίρου σε ανθρώπινο μόσχευμα.

Ο νεφρός άρχισε να λειτουργεί αμέσως μετά την επέμβαση. Ωστόσο, περίπου έξι μήνες αργότερα εμφανίστηκαν βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία του οργάνου, οι οποίες εξελίχθηκαν σε νεφρική ανεπάρκεια. Τελικά, το μόσχευμα αφαιρέθηκε και ο Άντριους υποβλήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα σε αιμοκάθαρση, προτού λάβει νεφρό από νεκρό ανθρώπινο δότη.

«Ήταν ένα θαύμα»

Μιλώντας σε ντοκιμαντέρ του CNN, ο Άντριους χαρακτήρισε τη μεταμόσχευση του νεφρού χοίρου «θαύμα», περιγράφοντας πόσο διαφορετική ήταν η καθημερινότητά του μετά την επέμβαση.

Όπως ανέφερε, μπορούσε να μαγειρεύει, να κάνει δουλειές στο σπίτι και να κάνει μεγάλες βόλτες με τον σκύλο του, την Cupcake.

Παράλληλα, οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι δεν εντοπίστηκαν σε κανένα στάδιο ιοί ή άλλα παθογόνα που να προέρχονταν από τον χοίρο, ένα εύρημα ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια της συγκεκριμένης μεθόδου.

Μια πιθανή «γέφυρα» μέχρι το ανθρώπινο μόσχευμα

Η ερευνητική ομάδα από τα νοσοκομεία και τα ακαδημαϊκά κέντρα του Mass General Brigham δημοσίευσε τα ευρήματά της στο ιατρικό περιοδικό The Lancet.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ. Λεονάρντο Ριέλα, τόνισε ότι η έλλειψη διαθέσιμων ανθρώπινων οργάνων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον χώρο των μεταμοσχεύσεων.

Στόχος των ερευνητών είναι η ξενομεταμόσχευση, δηλαδή η μεταμόσχευση οργάνων από ζώα σε ανθρώπους, να μπορεί αρχικά να λειτουργήσει ως «γέφυρα» για ασθενείς που περιμένουν επί μεγάλο χρονικό διάστημα ένα ανθρώπινο μόσχευμα.

Σε βάθος χρόνου, εφόσον αποδειχθούν η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο τα όργανα χοίρων να αποτελέσουν αυτόνομη θεραπευτική επιλογή.

Η περίπτωση του Άντριους αποτελεί συνέχεια μιας σειράς πειραματικών μεταμοσχεύσεων. Το 2024, ένας ακόμη ασθενής στο Massachusetts General Hospital έλαβε νεφρό χοίρου, αλλά έζησε για 52 ημέρες πριν από τον θάνατό του από καρδιακά προβλήματα που δεν συνδέονταν με τη μεταμόσχευση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος – Σχεδόν διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης

Μιλάς στον εαυτό σου και ξενυχτάς; Τι λένε οι έρευνες για τη νοημοσύνη

Μελέτη: Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη βοηθούν περισσότερο στη διακοπή καπνίσματος







