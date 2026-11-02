Super League: Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 9η αγωνιστική

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Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα (2/11) η 9η αγωνιστική της Super League, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο Περιστέρι και τη Νίκαια. Ατρόμητος και Βόλος αναμετρώνται στις 18:00, ενώ στις 19:30 η Καλαμάτα υποδέχεται τον Ηρακλή, σε μία αγωνιστική που έχει ήδη προσφέρει σημαντικά αποτελέσματα και αλλαγές στον βαθμολογικό πίνακα.

Ατρόμητος – Βόλος: Αναζητούν την πρώτη τους νίκη

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 18:00 στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Βόλο σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης και θέλουν πάση θυσία το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος έχει συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς, ενώ ο Βόλος παραμένει χωρίς βαθμό, μετά και την απόρριψη της έφεσής του για την αφαίρεση τριών βαθμών.

Οι δύο αντίπαλοι είχαν συναντηθεί και την περασμένη Πέμπτη, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ατρόμητο να επικρατεί με 3-1 στον Βόλο και να επιστρέφει στις νίκες έπειτα από έξι παιχνίδια χωρίς θετικό αποτέλεσμα σε όλες τις διοργανώσεις.

Καλαμάτα – Ηρακλής: Μάχη νεοφώτιστων στη Νίκαια

Στις 19:30, η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στη Νίκαια, σε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που επέστρεψαν στη μεγάλη κατηγορία.

Η Καλαμάτα προέρχεται από τη βαριά ήττα με 5-0 από τον Ολυμπιακό, αποτέλεσμα που ήρθε μετά τις σημαντικές επιτυχίες της απέναντι στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα θέλει να αντιδράσει και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Από την άλλη, ο Ηρακλής αναζητά βαθμούς, καθώς στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές δεν κατάφερε να πάρει κάτι από τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά, παρά τις ανταγωνιστικές εμφανίσεις του.

Η Καλαμάτα βρίσκεται στην 8η θέση με 10 βαθμούς, ενώ ο Ηρακλής ακολουθεί στην 9η θέση με 9 βαθμούς.

Στα αγωνιστικά, η Καλαμάτα δεν υπολογίζει στον Κένεθ Βάργκας, ενώ από την πλευρά του Ηρακλή απουσιάζει ο Ίβι Λόπεθ.

Super League: Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Άρης 3-0

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – Βόλος

19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής

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Αναλυτικά η 9η αγωνιστική:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Λεβαδειακός – Άρης 3-0

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

18:00 Ατρόμητος – Βόλος

19:30 Καλαμάτα – ΠΟΤ Ηρακλής

Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 24

2. Ολυμπιακός 22

3. ΠΑΟΚ 18

4. ΑΕΚ 17*

5. Άρης 16

6. ΟΦΗ 16

7. Κηφισιά 11

8. Καλαμάτα 10

9. ΠΟΤ Ηρακλής 9

10. Παναιτωλικός 9

11. Αστέρας Τρίπολης 6

12. Λεβαδειακός 6

13. Ατρόμητος 2*

14. Βόλος 0**

*Έχουν παιχνίδι λιγότερο

**Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η επόμενη 10η αγωνιστική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

17:00 Βόλος – Κηφισιά

19:30 Άρης – Παναιτωλικός

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα

19:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

20:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

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