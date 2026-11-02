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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Είναι απίστευτος» – Τα εγκώμια Αρτέτα στον Τζόλη μετά τη νίκητης Άρσεναλ επί της Λίβερπουλ

ΑΡΤΕΤΑ ΤΖΟΛΗΣ
clock 12:27 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Η Αρσεναλ πήρε χθες τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι του «Ανφιλντ», επικρατώντας με 1-0 της Λίβερπουλ και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, τρεις βαθμούς πάνω από τη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα είχε ξανά τον Χρήστο Τζόλη στην αρχική ενδεκάδα, καθώς επέστρεψε από τον τραυματισμό του στον αγώνα της εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα για το Nations League.

    Ο 24χρονος Eλληνας διεθνής εξτρέμ, που είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού, επέστρεψε στην ενδεκάδα των «κανονιέρηδων» και αγωνίστηκε για 84 λεπτά, παίρνοντας τα εύσημα από τον προπονητή του:

 «Τι να πω για τον Χρήστο, είναι απίστευτος. Δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο, ήθελε να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Πήραμε κάποια ρίσκα και σε εκείνο το σημείο αποφασίσαμε ότι ήταν αρκετό γι' αυτόν, καθώς ήταν για ημέρες τραυματίας», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

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Αρτέτα Χρήστος Τζόλης Άρσεναλ
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