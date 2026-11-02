«Είναι απίστευτος» – Τα εγκώμια Αρτέτα στον Τζόλη μετά τη νίκητης Άρσεναλ επί της Λίβερπουλ

Η Αρσεναλ πήρε χθες τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι του «Ανφιλντ», επικρατώντας με 1-0 της Λίβερπουλ και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, τρεις βαθμούς πάνω από τη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα είχε ξανά τον Χρήστο Τζόλη στην αρχική ενδεκάδα, καθώς επέστρεψε από τον τραυματισμό του στον αγώνα της εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα για το Nations League.

Ο 24χρονος Eλληνας διεθνής εξτρέμ, που είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού, επέστρεψε στην ενδεκάδα των «κανονιέρηδων» και αγωνίστηκε για 84 λεπτά, παίρνοντας τα εύσημα από τον προπονητή του:

«Τι να πω για τον Χρήστο, είναι απίστευτος. Δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο, ήθελε να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Πήραμε κάποια ρίσκα και σε εκείνο το σημείο αποφασίσαμε ότι ήταν αρκετό γι' αυτόν, καθώς ήταν για ημέρες τραυματίας», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Mikel Arteta on Christos Tzolis being ready after so long out: "Again, it's the energy that he had in training, when I asked him the question how convinced he was, we had an issue with Ebs [Eze] as well, that it was incredible that he was in the squad today. And I want to give credit to all the medical and the performance team because what they are doing with those boys is sort of incredible every 3 days to keep everybody at this level. "And that's why these are the margins sometimes why you win a football match or not, when you have somebody available or not. And they deserve that credit. And with Christos [Tzolis], incredible. He didn't want to come off, he wanted to complete the game. We took some risk at that point, we decided okay, now it's enough." — Connor Humm (@TikiTakaConnor) November 1, 2026

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