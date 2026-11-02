Σε κατάσταση πολιορκίας η Κρήτη: «Ασφυξία» στα νότια παράλια από το ασταμάτητο κύμα μεταναστών

Σε πεδίο πρωτοφανούς πίεσης εξελίσσεται η νότια Κρήτη, με τις λιμενικές, αστυνομικές και δημοτικές αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς «κόκκινου συναγερμού». Το τελευταίο 48ωρο, οι ακτές του νησιού δέχονται ένα μαζικό, απανωτό κύμα μεταναστευτικών ροών που δοκιμάζει οριακά τις αντοχές των τοπικών υποδομών. Η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο απόλυτης «ασφυξίας», με αποκορύφωμα τη σημερινή ημέρα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, κατά την οποία προστέθηκαν ακόμη 177 νεοαφιχθέντες μετανάστες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό του διημέρου σε επίπεδα-ρεκόρ.

Πάνω από 750 άτομα τις τελευταίες ημέρες

Το νέο μπαράζ ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όταν οι δείκτες των ραντάρ και οι μαρτυρίες κινητοποίησαν το Λιμενικό Σώμα για δύο ταυτόχρονα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή των Καλών Λιμένων. Συνολικά 122 μετανάστες εντοπίστηκαν εκεί: 79 περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος στην ανοιχτή θάλασσα, ενώ ακόμη 43 κατάφεραν να αποβιβαστούν στην παραλία της Τρυπητής. Στην Τρυπητή, μάλιστα, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από τις αρχές για τον απεγκλωβισμό αλλοδαπών που είχαν παγιδευτεί σε εξαιρετικά δύσβατα, γκρεμώδη σημεία της ακτής. Συγκεκριμένα σε ασφαλές σημείο μετέφεραν πυροσβέστες της 3ης ΕΜΑΚ δώδεκα αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν σε δύσβατη περιοχή στην Τρυπητή του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης. Η επιχείρηση συνδρομής στο Λιμενικό ολοκληρώθηκε σήμερα, 2 Νοεμβρίου, με τους διασωθέντες να παραδίδονται καλά στην υγεία τους στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την Πυροσβεστική

Πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί η πρώτη επιχείρηση, ένα τρίτο περιστατικό απασχόλησε τις αρχές στην Άρβη του Δήμου Βιάννου. Εκεί εντοπίστηκαν 55 άτομα, ανάμεσα στα οποία μια γυναίκα και τέσσερα παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθηκαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στον γνώριμο, αλλά εντελώς ακατάλληλο για μακροχρόνια παραμονή, χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η σημερινή δραματική προσθήκη έρχεται να επιτείνει το ήδη εκρηκτικό σκηνικό της χθεσινής ημέρας, καθώς την Κυριακή 1 Νοεμβρίου οι αφίξεις στα νότια παράλια άγγιξαν τον συγκλονιστικό αριθμό των σχεδόν 600 ατόμων μέσα σε ένα μόλις εικοσιτετράωρο.

Η Κρήτη ως μόνιμη πύλη της Μεσογείου

Η γεωπολιτική αστάθεια στη Βόρεια Αφρική και οι νέες διαδρομές που επιλέγουν τα κυκλώματα των διακινητών έχουν μετατρέψει την Κρήτη από πέρασμα σε βασική πύλη εισόδου. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, καθώς οι αρχές κάνουν λόγο για χιλιάδες αφίξεις τους τελευταίους μήνες. Το γεγονός αυτό έχει αναγκάσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός μόνιμου επιχειρησιακού σχεδίου.

Το σχέδιο αυτό προβλέπει τη λειτουργία δύο βασικών δομών στο νησί: της ήδη υπάρχουσας δομής στην Αγυιά Χανίων και μιας νέας, ελεγχόμενης προσωρινής δομής στην Ανατολική Κρήτη, με παράλληλη χρήση μισθωμένου πλοίου για τη μαζική μεταφορά των μεταναστών προς τα κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση της κυβέρνησης να χωροθετήσει τη νέα δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα στην περιοχή των Αθανάτων (στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη), έχει ανάψει «φωτιές» στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης, η δομή στους Αθανάτους αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Ωστόσο, η έντονη κινητικότητα έξω από το κτίριο, με την τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών και την ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, προμηνύει ένα θερμό φθινόπωρο, καθώς η ανάγκη διαχείρισης του μεταναστευτικού συγκρούεται μετωπικά με τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας.

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