Επιμελητήριο Ηρακλείου: Σήμερα η δεύτερη εκδήλωση για τις Ενεργειακές Κοινότητες

Την ενημέρωση των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα γύρω από τις δυνατότητες που δημιουργούν οι Ενεργειακές Κοινότητες έχει στόχο η εκδήλωση «Ενεργειακές Κοινότητες και βιώσιμος τουρισμός: από τη συνεργασία στην πράξη» την οποία διοργανώνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου, σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, από τις 18:00 έως τις 20:00, στο Ibis Hotel Ηρακλείου, Κορωναίου 26 και Αγίου Τίτου.

Πρόκειται για τη δεύτερη εκδήλωση ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με επίκεντρο τη συνεργασία και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς επίσης, την καλύτερη διαχείριση του ενεργειακού κόστους και τη μετάβαση σε ένα περισσότερο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης ClusTECH – «Δημιουργία cluster ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο».



Έχει προηγηθεί στις 26/10 εκδήλωση με κεντρικό θέμα «Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Καθημερινότητα» στην οποία, ο κεντρικός εισηγητής κ. Μανώλης Καραπιδάκης, Καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αναφέρθηκε στη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μετάβαση προς ένα περισσότερο ευέλικτο και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το θέμα «Από την ατομική δράση στη συλλογική λύση: Ενεργειακές Κοινότητες και ενεργός πολίτης», αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων και τις δυνατότητες που δημιουργούνται μέσα από συλλογικά ενεργειακά σχήματα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σύγχρονα ζητήματα που συνδέονται με την ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη καθημερινότητα, καθώς και για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση.

«Οι Ενεργειακές Κοινότητες αποτελούν ένα σύγχρονο μοντέλο συνεργασίας, μέσα από το οποίο πολίτες, επιχειρήσεις, τοπικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή και αξιοποίηση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης , συμπληρώνοντας οτι η συνεργασία αυτή μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στην ενεργειακή μετάβαση.

Η Πράξη ClusTECH υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών. Στόχος της είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων σε Ελλάδα και Κύπρο, η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας (cluster) μεταξύ τους, καθώς και η ενίσχυση της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών γύρω από την καθαρή ενέργεια και τη βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ως ένας από τους εταίρους του ClusTECH, συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διάχυσης γνώσης, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση της συνεργασίας γύρω από τις Ενεργειακές Κοινότητες και την πράσινη ενεργειακή μετάβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πράξη ClusTECH:



https://clustechproject.eu/



Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ανάδοχο υλοποίησης της εκδήλωσης. Υπεύθυνη: Ελένη Μυρίλλα, Τηλ.: 21 0380 0750, Email: [email protected].

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