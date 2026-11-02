Νίκος Μακρόπουλος: "Θέλω να πεθάνω υγιής"

Ο Νίκος Μακρόπουλος μίλησε στην εκπομπή Happy Day και μεταξύ άλλων εξήγησε πως εκτός από τα θέματα υγείας δεν έχει κάποιον άλλον φόβο.

«Πέρα από την υγεία δεν υπάρχει κανένας άλλος φόβος, εγώ θέλω να πεθάνω υγιής», είπε χαρακτηριστικά.

«Το να χάσει ένας τραγουδιστής τη φωνή του δεν είναι φόβος, όταν θα έρθει αυτό πρέπει να το διαπιστώσεις και να σταματήσεις να τραγουδάς. Αυτό δεν είναι φόβος, είναι ό, τι χειρότερο μπορεί να βρει έναν τραγουδιστή», πρόσθεσε.

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