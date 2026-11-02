Έφοδος στην Πολεοδομία Κατερίνης από τους «Αδιάφθορους»: Τουλάχιστον 11 συλλήψεις για συμμετοχή σε κύκλωμα

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Σε τουλάχιστον 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποίησε στην Πολεοδομία Κατερίνης, στο πλαίσιο έρευνας για τη φερόμενη δράση κυκλώματος με πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ο διευθυντής της Πολεοδομίας Κατερίνης, ένας προϊστάμενος και μία υπάλληλος.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται στελέχη και υπάλληλοι της Πολεοδομίας, καθώς και ιδιώτες μηχανικοί.

Την έρευνα για την Πολεοδομία Κατερίνης έχουν αναλάβει οι λεγόμενοι «Αδιάφθοροι», δηλαδή η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξετάζει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της υπόθεσης και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που αφορούσε υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα στους χώρους της Πολεοδομίας και εξετάζουν φακέλους και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Όπως έγινε γνωστό πραγματοποιήθηκαν έρευνες στους χώρους της Πολεοδομίας, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν και αξιολογούν αποδεικτικό υλικό, στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελιών για ενδεχόμενες παράνομες πρακτικές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα αποσαφηνίσουν τη δράση του φερόμενου κυκλώματος, καθώς και τυχόν ευθύνες των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της καταγγελίας ή για τις ακριβείς κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.

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