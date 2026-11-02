Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Το ετήσιο ρεκόρ και οι "εκρηκτικές" ημέρες με τους χιλιάδες επιβάτες

Με περισσότερους από 10 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες μέσα στους πρώτους δέκα μήνες του 2026, το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» καταγράφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά νέο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Οκτωβρίου διακινήθηκαν συνολικά 10.005.017 επιβάτες, ενώ οι εκτιμήσεις θέλουν τη φετινή χρονιά να ολοκληρώνεται με περίπου 10,5 εκατομμύρια. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι υπολογισμοί, η αύξηση σε σχέση με το 2025, όταν η επιβατική κίνηση έφτασε τα 10,05 εκατομμύρια, θα διαμορφωθεί περίπου στο 4%.

Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφηκε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τον Ιούλιο να φτάνει τα 1,8 εκατομμύρια επιβάτες και τον Αύγουστο να ακολουθεί με 1,85 εκατομμύρια. Η πιο δυνατή ημέρα της χρονιάς ήταν η Κυριακή 2 Αυγούστου, όταν από το αεροδρόμιο πέρασαν 67.660 επιβάτες, με συνολικά 406 κινήσεις αεροσκαφών. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κίνηση στις 23 Αυγούστου, με 67.232 επιβάτες, όπως είπε στο ekriti ο Αερολιμενάρχης Ηρακλείου Ιάκωβος Ουρανός.

Πλέον, με την είσοδο του Νοεμβρίου, το τουριστικό ρεύμα υποχωρεί αισθητά, καθώς η υψηλή τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και οι αναχωρήσεις είναι πλέον σημαντικά περισσότερες από τις αφίξεις. Ενδεικτικά, στις 31 Οκτωβρίου αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου 20.755 επιβάτες, έναντι μόλις 7.175 αφίξεων, αποτυπώνοντας τη σταδιακή αποχώρηση των επισκεπτών από το νησί.

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(Ο Αερολιμενάρχης Ηρακλείου, Ιάκωβος Ουρανός)

Την ίδια ώρα, η υποχώρηση της τουριστικής κίνησης αποτυπώνεται και στην ξενοδοχειακή αγορά. Οι πληρότητες στις ξενοδοχειακές μονάδες αρχίζουν να μειώνονται σταδιακά, καθώς περιορίζονται οι κρατήσεις και ολοκληρώνονται οι διακοπές των τελευταίων επισκεπτών. Αρκετά ξενοδοχεία έχουν ήδη ολοκληρώσει τη λειτουργία τους για τη φετινή σεζόν, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσουν και οι περισσότερες από τις μονάδες που παραμένουν ακόμη ανοιχτές.

Παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να βρίσκονται τουρίστες στην Κρήτη, η εικόνα είναι πλέον διαφορετική σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, όταν οι αφίξεις και οι πληρότητες κινούνταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Έτσι, η φετινή τουριστική περίοδος μπαίνει σταδιακά στην τελική της ευθεία, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται πλέον στην επόμενη χρονιά.

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