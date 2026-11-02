Κρήτη: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σήμερα έως αργά το απόγευμα

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με το 9/2026 (02-11-2026/1300 Β) Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 έως αργά το απόγευμα, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Συστήνουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους.

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