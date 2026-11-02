Τσουκαλάς: “Γυρίσαμε σε περιόδους όπου νομοθετούσαν απευθείας τα συμφέροντα”

Κριτική στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τα funds και την προστασία των δανειοληπτών άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Mega, υποστηρίζοντας πως «έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία συνελήφθη να πηγαίνει νύχτα να κάνει δώρο στα funds».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «αυτό που αποκαλύφθηκε είναι ότι η κυβέρνηση έφερε μια πρωτοφανή στα νομικά χρονικά διάταξη και αποπειράθηκε να αφαιρέσει κάθε εργαλείο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας». «Δεν μπορεί να το έχει γράψει υπηρεσιακό χέρι, παρά μόνο είτε ο υπουργός κατ’ εντολή των funds είτε τα ίδια τα funds», πρόσθεσε. «Γυρίσαμε σε περιόδους όπου νομοθετούσαν απευθείας τα συμφέροντα», σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «επιχείρησαν με ένα μόνο άρθρο να αφαιρέσουν έξι – επτά ένδικα μέσα από τον δανειολήπτη» και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ, «επειδή και με το άρθρο 5313/2026 έκαναν εκτελεστό τίτλο τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για την κύρια κατοικία», φέρνει τροπολογία στη Βουλή και καλεί και τα άλλα κόμματα να την ψηφίσουν, ώστε να καταργηθεί και αυτό.

«Δεν μπορεί να επιτρέψουμε μια πολιτική, η οποία αυτήν τη στιγμή φέρνει 70.000 πλειστηριασμούς τον χρόνο -εδώ και τρία χρόνια- την πιο μεγάλη αναδιανομή, αλλά και τον αφελληνισμό της ακίνητης περιουσίας. Πρέπει, λοιπόν, ο πρωθυπουργός την Τετάρτη να έρθει στη Βουλή ο ίδιος να μας πει τι έγινε», επεσήμανε.

Με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τις αναφορές του στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός στον ΟΗΕ είπε τα αυτονόητα».

«Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει πάρει το μήνυμα ότι δεν θα ήταν ανεκτή μια διαδικασία προειδοποιήσεων και ορθά αναφέρει ότι δεν πρέπει η χώρα να φανεί ούτε ότι ζητάει καμία άδεια ούτε καν να ειδοποιεί, γιατί ακούγαμε για ένα χρονικό σημείο ότι μπορεί να υπάρξει μια έγγραφη ενημέρωση. Επ’ ουδενί δεν πρέπει η Τουρκία να καταστεί συνομιλητής σε ζητήματα άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων για υποθέσεις που αφορούν τη δική μας σφαίρα επιρροής», σημείωσε.

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