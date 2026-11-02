Ζελένσκι σε Τραμπ: Δώστε μας Patriot αν θέλετε να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει Patriot από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την αναστολή των επιθέσεων της Ουκρανίας εναντίον διυλιστηρίων της Ρωσίας, δήλωσε την Κυριακή (01.11.2026).

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση για τα χτυπήματα της Ουκρανίας στη Ρωσία, μετά από απαίτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιμέτωπος με τον πληθωρισμό, ο οποίος κατά μεγάλο μέρος του τροφοδοτείται από την απογείωση των τιμών της ενέργειας εξαιτίας των πολέμων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε αυτές οι δυο τελευταίες χώρες να σταματήσουν να πλήττουν η μια τις ενεργειακές υποδομές της άλλης.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως έκανε «πολλές και διαφορετικές» συζητήσεις για το θέμα με τον αμερικανό πρόεδρο και μέλη της κυβέρνησής του. «Τους είπαμε πως δεν μπορούμε να μην ανταποδίδουμε όταν η Ρωσία επιτίθεται στον ενεργειακό μας τομέα, όταν η Ρωσία σκοτώνει πολίτες μας», δήλωσε.

«Τους είπαμε ότι αν θέλετε να μην διεξάγουμε επιθέσεις εναντίον των ρωσικών διυλιστηρίων, τότε δεν πρέπει να επιτίθενται εναντίον του ενεργειακού συστήματός μας. Άλλη επιλογή: δώστε μας πυραύλους (σ.σ. για τα συστήματα) Patriot», συνέχισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι αν η Ουάσιγκτον προμήθευε για έναν μήνα πυραύλους για τα συστήματα αυτά αντιαεροπορικής άμυνας, το Κίεβο θα σταματούσε τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων για το ίδιο διάστημα.

Στην ερώτηση αν ανησυχεί πως αυτό θα μπορούσε να εκληφθεί ως προσπάθεια να «ασκήσει πίεση» στον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο, ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους απάντησε αρνητικά. «Δεν έχω καμιά ανησυχία όταν μοιράζομαι αλήθειες με εταίρους», είπε.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την Παρασκευή (30.10.2026) την πώληση 500 πυραύλων για τα συστήματα Patriot στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Όμως ο ουκρανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει πως για τις παραδόσεις μπορεί να χρειαστούν χρόνια, την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις του τονίζουν εδώ και εβδομάδες πως τα αποθέματά τους εξαντλούνται.

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