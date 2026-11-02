Eurovision - Τάνια Μπρεάζου: «Έχω καταθέσει τραγούδι για την Ελλάδα»

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H Tάνια Μπρεάζου μίλησε στο Happy Day και επιβεβαίωσε ότι θέλει να βρεθεί στη σκηνή του κορυφαίου ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού της Eurovision.

«Έχω καταθέσει τραγούδι για την Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά

Η τραγουδίστρια προτίμησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα για το ύφος ή το περιεχόμενο της υποψηφιότητάς της.

«Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι. Είναι έκπληξη, αλλά είναι από την καρδιά μου», απάντησε.

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