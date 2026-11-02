ΚΟΚ: Πρόστιμο 1.500€ για ταμπέλες έξω από σπίτια

Πρόστιμα-μαμούθ και ποινές φυλάκισης αντιμετωπίζουν όσοι τοποθετούν αυθαίρετα ενημερωτικές ταμπέλες ή εμπόδια έξω από τις ιδιοκτησίες τους.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η προσπάθεια ορισμένων πολιτών να «κρατήσουν» θέση στάθμευσης ή να εξασφαλίσουν ελεύθερη διέλευση μπροστά από σπίτια και καταστήματα, υιοθετώντας πρακτικές επίσημης σήμανσης, συνιστά σοβαρό αδίκημα.

Η αυστηρότερη κύρωση αφορά την τοποθέτηση πινακίδων που προσομοιάζουν με τα επίσημα σήματα της τροχαίας, όπως η κλασική στρογγυλή ταμπέλα απαγόρευσης στάθμευσης. Βάσει του άρθρου 14 του ΚΟΚ, η δημιουργία τέτοιων ψευδών εντυπώσεων στο οδόστρωμα θεωρείται επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια, καθώς αποσπά την προσοχή των οδηγών και προκαλεί σύγχυση, με αποτέλεσμα το διοικητικό πρόστιμο να αγγίζει τα 1.500 ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ποινή φυλάκισης έως 12 μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εξοντωτική ποινή αφορά κυρίως τη μίμηση των κρατικών σημάτων, καθώς μια απλή, ιδιόχειρη επιγραφή στον τοίχο που προειδοποιεί για την έξοδο ενός γκαράζ συνήθως δεν επιφέρει την ίδια νομική βαρύτητα.

Την ίδια στιγμή, μια άλλη συνηθισμένη αλλά παράνομη πρακτική στις γειτονιές είναι η φυσική κατάληψη του οδοστρώματος. Πολλοί επιστρατεύουν καρέκλες, κώνους, τελάρα ή γλάστρες για να εμποδίσουν τη στάθμευση άλλων οχημάτων. Η ενέργεια αυτή εμπίπτει στα άρθρα 48 και 52 του ΚΟΚ για την παράνομη κατάληψη δημόσιου χώρου και τιμωρείται με ξεχωριστό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 350 έως 400 ευρώ.

Για την αποφυγή αυτών των τσουχτερών κυρώσεων, οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν νόμιμα αδειοδοτημένα γκαράζ ή πυλωτές και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με οχήματα που τους κλείνουν, οφείλουν να ακολουθούν τη νόμιμη οδό. Η διαδικασία απαιτεί την υποβολή αίτησης στον οικείο Δήμο, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος να εγκρίνει και να τοποθετήσει την επίσημη σήμανση, η οποία συνοδεύεται πάντα από τον αριθμό της σχετικής κρατικής απόφασης.

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