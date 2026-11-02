Χάποελ Μπερ Σεβά: Έβαλε πέντε γκολ πριν από τον ΟΦΗ – Τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών αντιπάλων των Κρητικών

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Με διαφορετικά αποτελέσματα ολοκλήρωσαν τις εγχώριες υποχρεώσεις τους οι ομάδες που θα βρεθούν στον δρόμο του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League. Χάποελ Μπερ Σεβά, Άντερλεχτ και Λεχ Πόζναν πανηγύρισαν νίκες, η Στουρμ Γκρατς παραχώρησε ισοπαλία, ενώ η Μπενφίκα έχει αγωνιστική υποχρέωση σήμερα, Δευτέρα.

Ακολουθεί η αναλυτική εικόνα των αναμετρήσεων.

Χάποελ Μπερ Σεβά – Εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη με 5-2

Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο ισραηλινό πρωτάθλημα η Χάποελ Μπερ Σεβά (κεντρική φωτο), η οποία επικράτησε με 5-2 εκτός έδρας της Μακάμπι Πετάχ Τίκβα, την Κυριακή (1/11), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Ήταν η δεύτερη σερί νίκη με 5-2 για την Χαποέλ Μπερ Sεβά, που πέρασε πρώτη στο πρωτάθλημα Ισραήλ, με 22 βαθμούς, ωστόσο η δεύτερη Μακάμπι Τελ Αβίβ (20 βαθμοί) έχει ένα ματς λιγότρο.

Η προσεχής αντίπαλος του ΟΦΗ στο Europa League έδειξε μεγάλη επιθετική αποτελεσματικότητα, πραγματοποιώντας μάλιστα μια σπουδαία ανατροπή, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά κατάφερε να πετύχει τέσσερα γκολ στην επανάληψη!

Η Χάποελ ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση και πήρε το προβάδισμα στο 15ο λεπτό με τον Νιβ Γεοσούα. Η αντίδραση των γηπεδούχων, ωστόσο, ήταν άμεση. Στο 29' ο Λιράν Χαζάν έφερε το παιχνίδι στα ίσα, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους ο Γκάι Ντεζνέτ ολοκλήρωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το 2-1.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως στο δεύτερο ημίχρονο. Η Χάποελ επέστρεψε αποφασισμένη να πάρει τη νίκη και στο 65' έφερε το παιχνίδι στα ίσα, με τον Ιγκόρ Ζλάτανοβιτς να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 71', ο Νιβ Γεοσούα χτύπησε ξανά, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 3-2. Μάλιστα, ο ίδιος πέτυχε και τρίτο γκολ στο 76', το οποίο όμως ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR για παράβαση.

Η Χάποελ δεν σταμάτησε εκεί. Στο 85' ο Ζαχί Αχμέντ, μετά από ασίστ του Γιοάν Στογιάνοφ, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-2, ενώ στο 89' ο Αντριάν Ουγκαρίσα, με δημιουργό τον Πέδρο Αμαντόρ, διαμόρφωσε το τελικό 5-2.

Άντερλεχτ – Τεσσάρα στη Βέστερλο με εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο

Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στις επιτυχίες η Άντερλεχτ, η οποία επικράτησε με 4-1 της Βέστερλο στο Lotto Park, το Σάββατο.

Η ομάδα των Βρυξελλών μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι και ουσιαστικά καθάρισε την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς άνοιξε το σκορ στο 40', ο Μάριο Στροϊκενς έκανε το 2-0 στο 43', ενώ ο Θέλο Άασγκααρντ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λούκας Άμπρος πέτυχε το 4-0 στο 60', με τη Βέστερλο να μειώνει στο 81' με τον Νίκολα Στορμ.

Η Άντερλεχτ έδειξε ιδιαίτερα αποτελεσματική επιθετικά και θα υποδεχθεί τη Σάλτσμπουργκ στις 5 Νοεμβρίου για το Europa League, πριν από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στις 26 Νοεμβρίου.

Στουρμ Γκρατς – Έσωσε τον βαθμό στο 90+4'!

Δραματικό φινάλε είχε η αναμέτρηση της Στουρμ Γκρατς με τη Βόλφσμπεργκερ, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1.

Η Στουρμ είχε την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά δυσκολεύτηκε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων.

Μάλιστα, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η Βόλφσμπεργκερ πήρε το προβάδισμα με τον Ντόνις Αβντιγιάι στο 45'.

Στο δεύτερο μέρος, η Στουρμ ανέβασε την πίεσή της και αναζήτησε την ισοφάριση. Δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να βρει εύκολα τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Τελικά, η λύση ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο 90+4' ο Ουμάρ Ντιακιτέ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και χάρισε στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό.

Η Στουρμ στρέφει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Τσέλιε για το Europa League, στις 5 Νοεμβρίου.

Λεχ Πόζναν – Νίκη με 3-1 επί της Βίσλα Κρακοβίας

Θετικό ήταν το Σάββατο και για τη Λεχ Πόζναν, η οποία επικράτησε με 3-1 της Βίσλα Κρακοβίας στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πολωνικού πρωταθλήματος.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τις δύο ομάδες να κρατούν το μηδέν στην άμυνά τους.

Στην επανάληψη, όμως, η αναμέτρηση απέκτησε διαφορετικό ρυθμό. Η Λεχ άνοιξε το σκορ στο 54' με τον Αντόνι Κοζουμπάλ, αλλά η Βίσλα απάντησε σχεδόν αμέσως, ισοφαρίζοντας στο 56' με τον Γιακούμπ Κριζανόφσκι.

Η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Στο 57' ο Πάτρικ Βάλμαρκ έκανε το 2-1 και στο 64' ο Γιανίκ Αγκνέρο διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Η Λεχ είχε 19 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι οκτώ στην εστία, δείχνοντας ότι δημιούργησε αρκετές προϋποθέσεις για να φτάσει στη νίκη.

Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωσή της είναι απέναντι στην Μπενφίκα, στις 5 Νοεμβρίου.

Μπενφίκα – Αγωνίζεται σήμερα με την Αλβέρκα

Η Μπενφίκα είναι η μοναδική από τις 5 ομάδες που δεν είχε αγωνιστική υποχρέωση το Σαββατοκύριακο.

Οι «Αετοί» αντιμετωπίζουν σήμερα (22:15) , Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, την Αλβέρκα για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, σε μία αναμέτρηση που αποτελεί την τελευταία τους αγωνιστική δοκιμασία πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λεχ Πόζναν.

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