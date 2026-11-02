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ΚΡΗΤΗ

Δήμος Φαιστού: Προχωρά ο σχεδιασμός για τη δημιουργία τουριστικής μαρίνας στον Κόκκινο Πύργο

Γρηγόρης Νικολιδάκης
clock 14:26 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη δημιουργία μιας οργανωμένης τουριστικής μαρίνας στον Κόκκινο Πύργο προχωρά ο Δήμος Φαιστού, που ετοιμάζεται να καταθέσει όλο το φάκελο των σχετικών μελετών στο αρμόδιο υπουργείο που σε πρώτο επίπεδο αντιμετωπίζει θετικά το σχεδιασμό. Τις προηγούμενες μέρες ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης είχε επαφές με το υπουργείο Τουρισμού στο οποίο παρουσίασε το σχεδιασμό του για τη δημιουργία τουριστικής μαρίνας που όπως αξιολογείται είναι μια υποδομή που θα αναβαθμίσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής καθώς θα ανοίξουν νέες προοπτικές σε ότι αφορά στην τουριστική δραστηριότητα μέσα από τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών ενώ παράλληλα  θα διαθέτει και ειδικό χώρο για τους αλιείς.

Ήδη ο Δήμος έχει ολοκληρώσει την ακτομηχανική μελέτη και  ολοκληρώνει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη χωροθέτηση του έργου. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο διότι το λιμάνι του Κόκκινου Πύργου μέχρι και σήμερα δεν έχει χωροθετηθεί από το υπουργείο Ναυτιλίας.

Όπως είναι γνωστό σήμερα στην περιοχή υπάρχει μια λιμενική αλιευτική εγκατάσταση χωρίς όμως να έχει χωροθετηθεί   και στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος επιχειρεί να γίνει η σχετική διαδικασία μέσω του υπουργείου Τουρισμού,  εξέλιξη  που θα ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία τουριστικής μαρίνας. Εφόσον γίνει η χωροθέτηση θα μπορεί ο Δήμος παράλληλα να διεκδικήσει και τα αναγκαία κονδύλια της χρηματοδότησης της ολοκλήρωσης των μελετών που εκκρεμούν αλλά και του κόστους υλοποίησης του έργου.  

Σύμφωνα με το Δήμαρχο οι μελέτες -τη χρηματοδότηση των οποίων θα ζητήσει από το αρμόδιο υπουργείο- θα δείξουν τις δυνατότητες του έργου σε σχέση με τη χωρητικότητα των σκαφών που θα μπορεί να φιλοξενήσει ο Κόκκινος Πύργος, ώστε η νότια Κρήτη να αποκτήσει την πρώτη τουριστική μαρίνα. Ο ίδιος αξιολογεί ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο όταν ολοκληρωθεί  θα αλλάξει το προφίλ της περιοχής  με την ενίσχυση της επισκεψιμότητας γεγονός που εκτιμάται ότι θα επιδράσει αποφασιστικά στην τοπική οικονομία 

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