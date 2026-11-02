Πώς «τσίμπησαν» το «Χωριάτικο»: 1,5 χρόνος ερευνών και έφοδος «παγίδα» σε μαγαζί στη Συγγρού για να ξεγελάσουν τον Γιαννακόπουλο

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Μια αστυνομική έφοδος που είχε προαναγγελθεί, με στόχο να παραπλανηθούν οι ελεγχόμενοι και να θεωρήσουν ότι η έρευνα είχε ολοκληρωθεί, βρέθηκε στο επίκεντρο των αποκαλύψεων που έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την υπόθεση φοροδιαφυγής στην αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιέγραψε πώς οι αστυνομικές αρχές επιχείρησαν να ξεγελάσουν τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, την ώρα που το ελληνικό FBI συνέχιζε τις έρευνες για το φερόμενο εγκληματικό δίκτυο, στο οποίο εξετάζονται οικονομικά αδικήματα και ζητήματα διαφθοράς.

«Αυτό τον χαλάρωσε και τον έκανε να φύγει ακόμα και στο Ντουμπάι», αποκάλυψε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξηγώντας ότι η επιχείρηση σε νυχτερινό κέντρο στη λεωφόρο Συγγρού, ιδιοκτησίας του Άγγελου Γιαννακόπουλου, είχε σχεδιαστεί ώστε να δημιουργήσει την εντύπωση πως η αστυνομική έρευνα είχε τελειώσει.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 το πρωί της Δευτέρας (02.11.2026), ο υπουργός συνέδεσε την υπόθεση «Το Χωριάτικο» και τους φούρνους της αλυσίδας με την ευρύτερη προσπάθεια της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Η έφοδος-παγίδα στη Συγγρού και το ταξίδι στο Ντουμπάι

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο υπουργός, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) εργαζόταν επί ενάμιση χρόνο για τη διερεύνηση της υπόθεσης, υπό την εποπτεία εισαγγελικών αρχών.

«Εδώ και 1,5 χρόνο, η ΕΛ.ΑΣ., η ΔΑΟΕ, μέσα από μια τεράστια προσπάθεια, με την παρουσία και συμμετοχή του Εισαγγελέα, κατόρθωσε και εξάρθρωσε ένα τεράστιο εγκληματικό δίκτυο, που έχει συνέχεια, δεν έχει τελειώσει», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η ανάκριση αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες πτυχές της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή του για την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου έναν μήνα σε κέντρο διασκέδασης στη λεωφόρο Συγγρού. Όπως εξήγησε, η έφοδος δεν είχε αιφνιδιαστικό χαρακτήρα, καθώς οι εμπλεκόμενοι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.

«Πριν από ένα μήνα, προκειμένου να χαλαρώσουμε όλους και να μην αντιληφθεί κανείς τι ερευνούμε, έγινε μια επιχείρηση σε κέντρο στη Συγγρού, ιδιοκτησίας του, που ήταν προειδοποιημένη ότι θα γίνει για να νομίσουν πως αυτό ήταν και τέλειωσε», δήλωσε.

Κατά τον υπουργό, ο σχεδιασμός απέδωσε, καθώς ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να θεώρησε ότι η αστυνομική έρευνα είχε ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει την προσοχή του και να ταξιδέψει ακόμη και στο Ντουμπάι.

Ερωτηθείς για το σημείωμα του Άγγελου Γιαννακόπουλου που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, επικαλούμενος το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα των κατηγορουμένων.

«Δεν θέλω να σχολιάσω, δεν με ενδιαφέρει. Αυτοί είναι υπόδικοι, πρέπει να σεβόμαστε το Σύνταγμα και τους νόμους και το δικαίωμα να υπερασπίσουν τον εαυτό τους», σημείωσε.

Ελληνικό FBI: «Το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί»

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τη δημιουργία του ελληνικού FBI, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπερασπίστηκε τη λειτουργία της υπηρεσίας, χαρακτηρίζοντας την ίδρυσή της προσωπικό του όραμα.

«Αρκετοί ρωτάνε και πονηροί γιατί τώρα και πριν τις εκλογές; Γιατί τώρα έγινε η υπηρεσία, το κράτος ήταν ανοργάνωτο και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η υπηρεσία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με εξειδικευμένο προσωπικό και εισαγγελική εποπτεία, ενώ συνεργάζεται με άλλες αστυνομικές μονάδες για την πραγματοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στο ελληνικό FBI υπηρετούν συνολικά 1.200 άτομα, εκ των οποίων 950 στην Αθήνα και 250 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση νέου κτιρίου για τη στέγαση της υπηρεσίας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη δράση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, επισημαίνοντας τη σημασία της στην καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς.

ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων

Στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία ερευνάται για φερόμενη εξαπάτηση οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία.

«Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, που ενδεχομένως προκύψουν από την έρευνα», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης εμπλοκής κρατικών υπηρεσιών.

«Θα διερευνηθεί κάθε πλευρά του εγκληματικού δικτύου, για κάθε κρατική υπηρεσία», τόνισε.

Τι είπε για την υπόθεση στην Πλάκα και τις κλοπές χαλκού

Αναφερόμενος στην τραγωδία στην Πλάκα και στις κλοπές χαλκού, ο υπουργός υποστήριξε ότι η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί τα τελευταία τρία χρόνια να αντιμετωπίσει τα δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην κλοπή και παράνομη διακίνηση μετάλλων.

Όπως εξήγησε, έχουν συγκροτηθεί ειδικές ομάδες για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η πλήρης εξάρθρωση των σχετικών δικτύων παρουσιάζει δυσκολίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παραβατικότητα που συνδέεται με την εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται ειδικές δομές για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτημένων παραβατών.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη δημιουργία ενός «θεραπευτικού κέντρου-φυλακής», όπου, σύμφωνα με την προσέγγισή του, θα μπορούσαν να αντιμετωπίζονται τόσο η εξάρτηση όσο και η παραβατική συμπεριφορά.

«Θα συλληφθούν σύντομα» οι δράστες της επίθεσης στο γραφείο Πλεύρη

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στην εμπρηστική επίθεση με βόμβα μολότοφ στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι δράστες θα εντοπιστούν.

«Αυτοί που πήγανε στον Πλεύρη και έβαλαν τη βόμβα μολότοφ που μπορούσε να σκοτώσει έναν περαστικό θα συλληφθούν σύντομα και θα πάνε στη φυλακή», δήλωσε.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συνέδεσε την επίθεση με τη δράση ομάδων που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, αποτελούν κατάλοιπα παλαιότερων οργανώσεων, υπογραμμίζοντας ότι η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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