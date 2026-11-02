13χρονος έφτιαξε απίθανη εφεύρεση για τα φωτοβολταϊκά με 25 δολάρια! (βίντεο)

Μια ιδέα που κόστισε μόλις 25 δολάρια φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά προβλήματα των συμβατικών φωτοβολταϊκών.

Δημιουργός της είναι ο 13χρονος Τζέισον Τσανγκ , ο οποίος σχεδίασε έναν μηχανισμό που επιτρέπει στα ηλιακά πάνελ να προσαρμόζουν τη θέση τους ανάλογα με την κίνηση του ήλιου, χωρίς να χρειάζονται ηλεκτρική τροφοδοσία για τη μετακίνησή τους.

Τα περισσότερα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εγκατεστημένα σε σταθερή γωνία. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να αξιοποιούν με τον ίδιο τρόπο την ηλιακή ακτινοβολία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ο ήλιος αλλάζει θέση στον ουρανό.

Η εφεύρεση του νεαρού μαθητή, στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, επιχειρεί να περιορίσει αυτή την απώλεια, στρέφοντας σταδιακά τα πάνελ προς την κατεύθυνση του ήλιου.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας της κατασκευής. Αντί για ηλεκτρικούς κινητήρες και πολύπλοκα συστήματα αυτοματισμού, ο Τσανγκ αξιοποίησε δύο απλές φυσικές δυνάμεις: τη βαρύτητα και τη ροή του νερού.

Ο μηχανισμός θυμίζει τραμπάλα και χρησιμοποιεί δοχεία με νερό, με ένα από αυτά να γεμίζει σταδιακά καθώς το υγρό μεταφέρεται με σταθερό ρυθμό από την άλλη πλευρά.

Καθώς αυξάνεται το βάρος του νερού στον κουβά, η ισορροπία αλλάζει και η συγκεκριμένη πλευρά κατεβαίνει. Η κίνηση αυτή μεταβάλλει την κλίση του φωτοβολταϊκού πάνελ, βοηθώντας το να παραμένει προσανατολισμένο προς τον ήλιο.

Όπως επισημαίνει ο δημιουργός, η βασική του σκέψη ήταν πως «δεν είχε κανένα νόημα να καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια προκειμένου να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια». Τα συμβατικά συστήματα παρακολούθησης του ήλιου αυξάνουν την απόδοση κατά 25% έως 35%, ενώ η εφαρμογή του Τσανγκ φτάνει το 40%, αγγίζοντας την απόδοση συστημάτων διπλού άξονα.

Παρά την επιτυχία του εγχειρήματος, ο 13χρονος αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προκλήσεις. Το σύστημα επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με το νερό να παγώνει τον χειμώνα και να εξατμίζεται το καλοκαίρι. Ο ίδιος αναζητά πλέον τρόπους βελτίωσης για μεγαλύτερη αντοχή του μηχανισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

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