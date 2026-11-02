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GOSSIP - LIFESTYLE

Κρίνο και Αγκάθι: Ο Στέλιος ετοιμάζεται να πει την αλήθεια στην Λευκή

κ
clock 15:00 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Κρίνο και Αγκάθι;

Ο Μάρκος αρνείται να γυρίσει με τη Λευκή στο αρχοντικό, φοβούμενος πως η συγκατοίκηση με τους Αρβανιταίους θα σβήσει ό,τι γεννήθηκε ανάμεσά τους στο βουνό, όμως τελικά υποχωρεί μπροστά στην επιμονή της να μάθει την αλήθεια. Στο Αρβανιταίικο, ένα φίδι- μήνυμα κρυμμένο μέσα σε προικιά αναστατώνει το σπίτι και προκαλεί ταραχή στον Μήτρο που προσπαθεί να παραπλανήσει τους δικούς του για το ποιος το έστειλε. Ο Παναγής, τρομοκρατημένος από την εμπλοκή του εισαγγελέα, επιβάλλει την απόφασή του ο Μάρκος και η Λευκή να έρθουν να ζήσουν μαζί τους, ενώ η Μαριγώ και ο Μήτρος ετοιμάζονται να κάνουν τη ζωή της Λευκής κόλαση.

Την ίδια ώρα, ο Στέλιος αποκαλύπτει στον παπά τη δική του εκδοχή γύρω από την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία δίνει δίκιο στους Αρβανιταίους για τον φόνο του Ηλία. Κι ενώ η Λευκή αποχαιρετά τη Μάρω σαν να μπαίνει σε καινούρια φυλακή και παίρνουν με τον Μάρκο τον δρόμο για το αρχοντικό, ο Στέλιος ετοιμάζεται να της πει την αλήθεια…

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