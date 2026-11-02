Φλωρίδης: Δεν σχετίζεται με τις εκλογές η διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς

Σε ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη αναφέρθηκε ο Γιώργος Φλωρίδης, σημειώνοντας ότι το δικαστικό σύστημα διαθέτει τους απαραίτητους συνταγματικούς και νομοθετικούς μηχανισμούς για να αντιμετωπίζει τυχόν φαινόμενα διαφθοράς.

Οι Έλληνες δικαστές απολαμβάνουν από τις ισχυρότερες εγγυήσεις ανεξαρτησίας, τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης στον ΣΚΑΪ, ενώ υπογράμμισε ότι όταν προκύπτουν συγκεκριμένες υποθέσεις διαφθοράς, αυτές αποκτούν ονοματεπώνυμο και αναλαμβάνουν δράση τα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Ξεκαθάρισε, επιπλέον, ότι κάθε θεσμικός παράγοντας οφείλει να κινείται εντός των αρμοδιοτήτων που του ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι, σημειώνοντας ότι αυτή είναι και η δική του αποστολή ως υπουργού Δικαιοσύνης.

Απαντώντας στην κριτική ότι η κυβέρνηση αποκαλύπτει υποθέσεις σκανδάλων και εγκληματικής δραστηριότητας ενόψει των εκλογών, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς με βάση τον συνταγματικό χρόνο, οι εκλογές απέχουν περίπου εννέα μήνες,

Διερωτήθηκε μάλιστα εάν θα έπρεπε, εξαιτίας της χρονικής συγκυρίας, η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη να σταματήσουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την εγκληματικότητα να δρα ανενόχλητη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και στη δημιουργία του λεγόμενου «ελληνικού FBI».

Όπως υπογράμμισε, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι θεαματικά, καθώς οι αστυνομικές υπηρεσίες πραγματοποιούν πλέον συστηματικές και σε βάθος έρευνες, οδηγώντας στην εξάρθρωση κυκλωμάτων και στην αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς που, όπως ανέφερε, είχαν εδραιωθεί επί δεκαετίες.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι οι σημαντικές επιτυχίες των τελευταίων μηνών οφείλονται τόσο στην οργανωτική αναδιάρθρωση όσο και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων από την Ελληνική Αστυνομία και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Υπογράμμισε ότι οι διασταυρώσεις στοιχείων, που στο παρελθόν απαιτούσαν ένα ή δύο χρόνια, μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.

Για τις συναθροίσεις Κασιδιάρη



Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε, επίσης, στο ζήτημα των δημόσιων συναθροίσεων του Ηλία Κασιδιάρη, με αφορμή πρόσφατη συγκέντρωση σε κλειστό χώρο και τα επεισόδια που σημειώθηκαν.

Όπως υποστήριξε ο κ. Φλωρίδης, σύμφωνα με την απάντηση των δικαστικών αρχών σε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας, δεν μπορούσε να απαγορευτεί η συγκεκριμένη συγκέντρωση, καθώς πραγματοποιούνταν σε κλειστό χώρο.

Σημείωσε η Αστυνομία βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να διασφαλίσει την κοινωνική ειρήνη, ωστόσο, τμήμα των συγκεντρωμένων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας επεισόδια.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι συνταγματική κοινοβουλευτική δημοκρατία και ότι τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να τοποθετούνται με υπευθυνότητα απέναντι σε ζητήματα, που αφορούν την προστασία της.

Επισήμανε, επίσης, ότι υπάρχουν ήδη νομοθετικές διατάξεις που απαγορεύουν σε εγκληματικές οργανώσεις να συγκροτούν πολιτικά κόμματα, ωστόσο, για άλλα ζητήματα απαιτείται προσεκτική εξέταση των συνταγματικών ορίων.

«Η κυβέρνηση θα κάνει όσα πρέπει να κάνει και θα συζητάμε στο εσωτερικό μας τι μέτρα πρέπει να λάβουμε. Όχι για ένα πρόσωπο, αλλά για να προστατεύεται η δημοκρατία και κυρίως το δικαίωμα των πολιτών να συναθροίζονται», ανέφερε.

Καταλήγοντας, άσκησε κριτική σε συμπεριφορές που, όπως είπε, αποσκοπούν στην πρόκληση επεισοδίων και στην επίθεση κατά της Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι το δικαίωμα της συνάθροισης δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για πράξεις βίας.

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