Ο Μέσι χάρισε σημαντική νίκη στην Ιντερ Μαϊάμι (βίντεο)

Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε το 26ο γκολ του (σ.σ. βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ του MLS) στο 83ο λεπτό, χαρίζοντας στην Ίντερ Μαϊάμι την νίκη με 2-1 στην έδρα της Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον το βράδυ της Κυριακής (01/11).

Ο Μέσι έδωσε επίσης την ασίστ στο γκολ της ισοφάρισης από τον Χερμάν Μπερτεράμε στο 69ο λεπτό για την Ίντερ Μαϊάμι (16-6-11, 59 βαθμοί). Με αυτήν την νίκη, η ομάδα του Μαϊάμι προσπέρασε την αντίπαλο της (18-11-4, 58 βαθμοί) και κατέχει πλέον την δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, ενώ απομένει μόλις ένας αγώνας για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Ο Ντάνιελ Γκάζνταγκ σκόραρε στο 53ο λεπτό για τη Νιου Ίνγκλαντ, η οποία δεν κατάφερε να διευρύνει το νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων της. Ήταν η πρώτη φορά εφέτος που η ομάδα ηττήθηκε, ενώ στο 75ο λεπτό δεν έχανε. Ακολούθως οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 69ο λεπτό με τον Μπερτεράμε.

Ο Μέσι ήταν ο δημιουργός του νικητήριου τέρματος, καθώς πήρε την μπάλα αρκετά μακριά από την εστία και, με εντυπωσιακές ντρίμπλες, πέρασε ανάμεσα από αρκετούς αμυντικούς της Νιου Ίνγκλαντ. Στην συνέχεια, συνεργάσθηκε με τον Σεγκόβια, ο οποίος έστρωσε την μπάλα στο αριστερό πόδι του αρχηγού του, με τον Μέσι να εκτελεί ψύχραιμα στέλνοντας την μπάλα στην γωνία της εστίας.

Στο 87ο λεπτό, ένα γκολ που φάνηκε αρχικά ως αυτογκόλ και θα ισοφάριζε για τη Ρεβολούσιον, ακυρώθηκε μετά από έλεγχο μέσω βίντεο (VAR), καθώς ο διαιτητής Σεργκί Μπόικο υπέδειξε τον Λούκα Λανγκόνι σε θέση οφσάιντ.

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