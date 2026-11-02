Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο – Πότε θα καταβάλλεται και ποιοι είναι δικαιούχοι

Επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για μια νέα παροχή που, εφόσον ψηφιστεί, θα εφαρμοστεί από το 2027.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε χρόνο στις 16 Δεκεμβρίου, με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, η πληρωμή θα γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη. Δικαιούχοι θα είναι οι εργαζόμενοι στους φορείς του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων που ελέγχονται ή επιχορηγούνται από το Δημόσιο, αλλά και οι δικηγόροι που εργάζονται με σχέση έμμισθης εντολής.

Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης αιρετά όργανα των Δήμων και των Περιφερειών που λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία, καθώς και μέλη ανεξάρτητων αρχών και διοικήσεων δημόσιων φορέων που αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές. Το πλήρες ποσό των 500 ευρώ θα λαμβάνουν όσοι έχουν μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το διάστημα αναφοράς, από την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έως και τις 30 Νοεμβρίου του έτους καταβολής.

Για όσους έχουν μικρότερο χρόνο απασχόλησης προβλέπεται αναλογική καταβολή, με βάση τους μήνες εργασίας. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση ή ωρομίσθιο καθεστώς θα λαμβάνουν μειωμένο ποσό, ανάλογα με τις ώρες και το ποσοστό απασχόλησής τους. Η διάταξη προβλέπει ακόμη ότι το επίδομα θα αποτελεί συντάξιμη αποδοχή και θα υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη.

Παράλληλα, δεν θα προσμετράται στα ανώτατα όρια αποδοχών που ισχύουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού. Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, το διάστημα υπολογισμού θα ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου 2026 και θα ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2027, με την πρώτη καταβολή να προβλέπεται για τις 16 Δεκεμβρίου 2027.

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