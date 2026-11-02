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Κλειώ Μαζωνάκη: "Αποφεύγω να ακούω το όνομα του παιδιού μου"

κλειώ
clock 12:00 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για τη δύσκολη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η ίδια αναφέρθηκε στον γιο της και στην ανάγκη της να αποφεύγει ακόμη και το άκουσμα του ονόματός του

«Δεν θέλω να λέω ούτε το όνομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το λέω, δεν μπορώ. Το αποφεύγω. Να ακούω το όνομά του. Δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα», είπε χαρακτηριστικά.

«Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει εκείνη ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο», πρόσθεσε.

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