Μητσοτάκης για Τουρκολιβυκό: Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας

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Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ τόνισε: «Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα, ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς. Η Ελλάδα εισηγείται παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία που θα απελευθερώσει κρίσιμες εμπορικές οδούς, συγκρατώντας το κόστος ζωής σε όλη την υφήλιο».

«Είναι μία παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμιά εθνική πολιτική – ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται - κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο - τα αποθέματα από τη συνετή οικονομική μας πολιτική μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται οι κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο έως το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου, καθώς και σειρά παρουσιάσεων νομοσχεδίων και παρεμβάσεων από μέλη της κυβέρνησης.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:



-Κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου (εισηγήσεις των αρμοδίων υπουργών μετά από εισαγωγικές τοποθετήσεις από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο),

-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα: Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον,

-Παρουσίαση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου: Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/2831,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας,

-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ερανιστικών νομοσχεδίων των υπουργείων τους».

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