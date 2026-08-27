Μελέτη: Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη βοηθούν περισσότερο στη διακοπή καπνίσματος

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κόψουν το κάπνισμα και φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικά από άλλες θεραπείες υποκατάστασης, όπως τα επιθέματα ή οι τσίχλες, σύμφωνα με νέα επισκόπηση.

Η ανασκόπηση* Cochrane ανέλυσε 80 μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 29.861 ενήλικες καπνιστές, συγκρίνοντας τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη με άλλες επιλογές που προσφέρονται για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να διακόψουν το κάπνισμα.

«Υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη αυξάνουν τα ποσοστά διακοπής του καπνίσματος στους έξι μήνες και πέρα, σε σύγκριση με τη θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Τζέιμι Χάρτμαν-Μπόις, ανώτερη συγγραφέας της ανασκόπησης στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στο Άμερστ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της έκθεσης, προσθέτοντας ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη αυξάνουν τα ποσοστά διακοπής κατά περίπου 60%.

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«Η βεβαιότητά μας ως προς αυτά τα στοιχεία είναι υψηλή, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θεωρούμε πιθανό οι μελλοντικές μελέτες να αλλάξουν ουσιαστικά αυτά τα συμπεράσματα», πρόσθεσε.

Η ανασκόπηση διαπίστωσε ότι περισσότεροι άνθρωποι κατάφεραν να κόψουν το κάπνισμα και να παραμείνουν χωρίς τσιγάρο για τουλάχιστον έξι μήνες με ηλεκτρονικά τσιγάρα, σε σύγκριση με τη θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης (NRT), όπως επιθέματα, τσίχλες και σπρέι.

«Στον πληθυσμό της μελέτης μας, αναμένουμε ότι περίπου 6 στα 100 άτομα θα σταματούσαν το κάπνισμα με θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης. Αν λάμβαναν ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη, θα περιμέναμε ο αριθμός αυτός να αυξηθεί περίπου σε 10 στα 100», είπε η Χάρτμαν-Μπόις.

Οι θεραπείες υποκατάστασης νικοτίνης βοηθούν τους καπνιστές να διακόψουν παρέχοντας νικοτίνη ως υποκατάστατο και μειώνοντας τα συμπτώματα στέρησης, ωστόσο τα ποσοστά μακροχρόνιας αποχής παραμένουν χαμηλά ακόμη και με αυτή τη στήριξη.

Παράλληλα, η μελέτη έδειξε ότι είναι πιθανότερο οι άνθρωποι να διακόψουν το κάπνισμα με συσκευές ατμίσματος που περιέχουν νικοτίνη, παρά με εναλλακτικές χωρίς νικοτίνη ή μόνο με συμπεριφορική υποστήριξη.

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Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι όλα ίδια

Παρά τα στοιχεία ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη εναλλακτική για όσους θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι δεν είναι όλα τα προϊόντα ίδια.

«Οι βλάβες για τις οποίες ακούμε συχνά προέρχονται κυρίως από μη ρυθμιζόμενες συσκευές ατμίσματος που περιέχουν συστατικά γνωστά ως επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Μπορεί να περιέχουν ψυχοδραστικές ουσίες πέρα από τη νικοτίνη, για παράδειγμα THC (την κύρια χημική ένωση στην κάνναβη», ανέφερε η Χάρτμαν-Μπόις.

Πρόσθεσε ότι τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην ανασκόπηση είναι μέρος ελεγχόμενων δοκιμών και ρυθμισμένα ως προς τη διάθεσή τους στην αγορά, κάτι που μπορεί να διαφέρει από άλλα προϊόντα που συναντούν οι άνθρωποι στην καθημερινή χρήση.

Οι ερευνητές προειδοποίησαν επίσης ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για τις επιπτώσεις των νεότερων τύπων συσκευών ατμίσματος.

Προς τη διακοπή του καπνίσματος

Η εξάρτηση από τον καπνό δεν οφείλεται μόνο στις επιδράσεις της νικοτίνης, αλλά και σε ευρύτερους κοινωνικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες, σημείωσαν οι ερευνητές.

Η διακοπή του καπνού συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, παρότι οι περισσότεροι καπνιστές θέλουν να κόψουν, πολλοί δυσκολεύονται να το πετύχουν σε βάθος χρόνου, πρόσθεσαν οι ερευνητές.

Σχεδόν οι μισοί καπνιστές που προσπαθούν να διακόψουν χωρίς υποστήριξη δεν καταφέρνουν να απέχουν ούτε για μία εβδομάδα, ενώ λιγότεροι από το 5% παραμένουν χωρίς τσιγάρο έναν χρόνο μετά τη διακοπή.

Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων, οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για εναλλακτικές λύσεις.

«Υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη προϊόντων διακοπής του καπνίσματος που όχι μόνο βοηθούν στην ανακούφιση των δυσάρεστων συμπτωμάτων στέρησης της νικοτίνης, αλλά λειτουργούν και ως αποτελεσματικά υποκατάστατα της συμπεριφοράς του καπνίσματος, των τελετουργιών και των αισθήσεων που το συνοδεύουν, χωρίς τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την εισπνοή καπνού τσιγάρου», έγραψαν.

* Η επιστημονική ανασκόπηση (review) αξιολογεί προηγούμενες επιστημονικές μελέτες, ώστε οι επιστήμονες να βγάλουν ένα συνολικό συμπέρασμα.

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