Βαρθακούρης, Διονυσίου και Μπιθικώτσης αποχαιρετούν τον Δημήτρη Κόκοτα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο Χάρης Βαρθακούρης, ο Στέλιος Διονυσίου και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης αποχαιρέτησαν με λόγια συγκινητικά τον καλό τους φίλο, Δημήτρη Κόκοτα.

Οι τρεις καλλιτέχνες μοιράστηκαν σκηνές, ταξίδια, τραγούδια και αμέτρητες στιγμές, εκπροσωπώντας μια νέα γενιά καλλιτεχνών που κουβαλούσαν το μουσικό αποτύπωμα των πατέρων τους.

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το μήνυμα του Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος επέλεξε να δημοσιεύσει σειρά από κοινές φωτογραφίες με τον Δημήτρη Κόκοτα, τον Στέλιο Διονυσίου και τον Γρηγόρη Μπιθικώτση.

«Μερικές φορές είναι απλά αδύνατον να αποδεχτείς κάποια πράγματα, η ζωή όμως στο επιβάλλει. Αντίο Δημήτρη μας… Δεν έχω λόγια», έγραψε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Image

Ο Στέλιος Διονυσίου επέλεξε μια κοινή φωτογραφία τους και αποχαιρέτησε τον φίλο και συνεργάτη του με μόλις λίγες λέξεις, οι οποίες όμως φανερώνουν το δέσιμο που είχαν μεταξύ τους.

Image

Διαβάστε επίσης

Ο Spider-Man είναι έτοιμος να ανατρέψει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σινεμά

Η Μαστροκώστα σήμερα θα γινόταν 56 ετών