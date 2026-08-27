«Έφυγε» στα 97 της η Γιαγιόι Κουσάμα: Η καλλιτέχνιδα που έντυσε τον κόσμο με πουά! (βίντεο)

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Η Γιαγιόι Κουσάμα (Yayoi Kusama), η πιο αναγνωρίσιμη και εμπορική γυναίκα δημιουργός στη σύγχρονη τέχνη, απεβίωσε ειρηνικά στο Τόκιο σε ηλικία 97 ετών.

Η Γιαπωνέζα πρωτοπόρος της αβανγκάρντ έγινε παγκοσμίως διάσημη για τις χαρακτηριστικές βούλες (polka dots) και τις ψυχεδελικές κολοκύθες της.

Μετέτρεψε τις προσωπικές της ψυχικές εμμονές και τις οπτικές παραισθήσεις που είχε από την παιδική της ηλικία σε ένα παγκόσμιο εικαστικό φαινόμενο.

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Από τη ριζοσπαστική σκηνή της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 1960 έως τα περίφημα «Infinity Mirror Rooms» (Δωμάτια του Απείρου) που προκάλεσαν φρενίτιδα στα μεγαλύτερα μουσεία του πλανήτη, η Κουσάμα επαναπροσδιόρισε τα όρια της γλυπτικής, της περφόρμανς και της μόδας. Από το 1977 ζούσε οικειοθελώς σε ψυχιατρική κλινική του Τόκιο.

Συνέχισε όμως να ζωγραφίζει καθημερινά στο στούντιό της μέχρι το τέλος της ζωής της. Με τον θάνατό της, ο κόσμος της τέχνης χάνει μια μοναδική φωνή που δίδαξε πώς το προσωπικό τραύμα μπορεί να μεταμορφωθεί σε αιώνια, καθολική ομορφιά.

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