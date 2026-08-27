Τα Μερομήνια... μίλησαν - Ο καιρός τον χειμώνα και το καλοκαίρι του 2027

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Έναν χειμώνα με έντονες ψυχρές εισβολές και χιονοπτώσεις, αλλά και ένα καλοκαίρι με παρατεταμένες περιόδους πολύ υψηλών θερμοκρασιών «δείχνουν» τα μερομήνια για το 2026-2027.

Σύμφωνα με τις παραδοσιακές ενδείξεις που παρουσιάζει ο καιρικός προγνώστης Φάνης Χατζηγρίβας, τους επόμενους μήνες αναμένονται σημαντικές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, με τον χειμώνα να εμφανίζει διαστήματα ισχυρού ψύχους και το καλοκαίρι του 2027 να χαρακτηρίζεται από δύο μεγάλα κύματα ζέστης.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι τα μερομήνια αποτελούν παραδοσιακή μέθοδο μακροπρόθεσμης εκτίμησης του καιρού και όχι επιστημονική μετεωρολογική πρόγνωση.

Χιόνια κοντά στα Χριστούγεννα – Οι ημερομηνίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το διάστημα 21 έως 27 Δεκεμβρίου 2026, όταν, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις, αναμένεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Οι ενδείξεις αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης χιονοπτώσεων κοντά στις ημέρες των Χριστουγέννων, με τα ορεινά και ημιορεινά να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Εφόσον επαληθευτεί η συγκεκριμένη τάση, αρκετές περιοχές της χώρας θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με ένα ιδιαίτερα χειμωνιάτικο σκηνικό μέσα στις γιορτές.

Νέα ψυχρή εισβολή 23-25 Ιανουαρίου 2027

Ακόμη ένα διάστημα που ξεχωρίζει στα μερομήνια είναι εκείνο από 23 έως 25 Ιανουαρίου 2027.

Για αυτές τις ημερομηνίες εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επικρατήσει ισχυρό κύμα ψύχους, συνοδευόμενο από πυκνές χιονοπτώσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τις παραδοσιακές ενδείξεις, δεν αποκλείεται τα χιόνια να κατέβουν ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Καύσωνας από 5 έως 25 Ιουλίου 2027

Εντελώς διαφορετική εμφανίζεται η εικόνα για το καλοκαίρι του 2027. Τα μερομήνια «βλέπουν» δύο ισχυρές και παρατεταμένες θερμές περιόδους, κατά τις οποίες οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να κυριαρχήσουν.

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Το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης τοποθετείται χρονικά από τις 5 έως τις 25 Ιουλίου 2027, ένα διάστημα περίπου τριών εβδομάδων κατά το οποίο εκτιμάται ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει επίμονες υψηλές θερμοκρασίες.

Νέο κύμα ζέστης τον Αύγουστο – Αλλαγή μετά τις 18/8

Οι υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα πάντα με τα μερομήνια, δεν τελειώνουν τον Ιούλιο. Ένα δεύτερο και ενδεχομένως εντονότερο κύμα ζέστης τοποθετείται μέσα στον Αύγουστο του 2027.

Η εικόνα αναμένεται να αλλάξει απότομα μετά τις 18 Αυγούστου, όταν οι παραδοσιακές ενδείξεις παραπέμπουν σε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, πάντως, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ενδείξεις των μερομηνίων. Για αξιόπιστη πρόγνωση του καιρού απαιτούνται τα επίσημα δεδομένα και τα προγνωστικά μοντέλα των μετεωρολογικών υπηρεσιών.

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