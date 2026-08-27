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Ανδρέας Γεωργίου: Έκανε το πατουσάκι της κόρης του τατουάζ στα πρώτα γενέθλιά της!

γεω
clock 13:00 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα πρώτα γενέθλια είχε η κόρη του ηθοποιού Ανδρέα Γεωργίου και εκεί΄νος μοιράστηκε μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Στη φωτογραφία που πόσταρε φαίνεται το μικροσκοπικό πατουσάκι της κόρης του, ενώ δίπλα διακρίνεται το χέρι του, στο οποίο έχει κάνει τατουάζ το ίδιο αποτύπωμα.

«Πουρρέκι μου πέρασε κιόλας ένας χρόνος! Σε λατρεύουμε, θα είμαστε δίπλα σου μέχρι…», έγραψε χαρακτηριστικά.

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