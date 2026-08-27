ΗΠΑ: Στις 5 Ιουνίου 2028 ορίστηκε η δίκη του εγκεφάλου της 11ης Σεπτεμβρίου 2001

Στον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής της δίκης για τον άνθρωπο που φέρεται να σχεδίασε τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 προχωρά η αμερικανική Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με δικαστική διαταγή που επικαλούνται μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον αμερικανικού στρατοδικείου τον Ιούνιο του 2028.





Ο κατηγορούμενος, ο οποίος θεωρούνταν από τα πλέον ηγετικά και επικίνδυνα στελέχη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Κάιντα, κρατείται από τις αμερικανικές αρχές μετά τη σύλληψή του στο Πακιστάν τον Μάρτιο του 2003, με τη δικαστική διαδικασία να εισέρχεται πλέον σε τροχιά τελικής εκδίκασης ύστερα από πολυετείς καθυστερήσεις.

Μετήχθη σε φυλακή του αμερικανικού στρατού στο Γουαντάναμο τον Σεπτέμβριο του 2006, όπου παραμένει κρατούμενος είκοσι χρόνια αργότερα. Προηγουμένως πέρασε από μυστικές φυλακές της CIA στην Πολωνία, όπου υποβλήθηκε επανειλημμένα σε ανακρίσεις και βασανιστήρια.

Τον Ιούλιο του 2025, αμερικανικό εφετείο ακύρωσε συμφωνία που προέβλεπε ομολογία ενοχής από πλευράς του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ και δυο συγκρατουμένων του, με αντάλλαγμα να αποφύγουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Η ημερομηνία της δίκης του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ δεν αποκλείεται να αναβληθεί, καθώς είναι ανεπίλυτα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα – κυρίως τι είδους αποδεικτικά στοιχεία θα επιτραπεί να παρουσιαστούν στη δίκη.

Η φυλακή όπου κρατείται, σε βάση του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού σε έδαφος της Κούβας υπενοικιασμένο από τις ΗΠΑ, είχε ανοίξει μετά τις επιθέσεις του 2001 κατά διαταγή του τότε πρόεδρου Τζορτζ Ου. Μπους. Στον κολοφώνα της, κρατούνταν εκεί κάπου 800 κατηγορούμενοι για «τρομοκρατία». Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που χαρακτηρίζουν το κέντρο κράτησης μαύρη τρύπα ως προς το διεθνές δίκαιο, ζητούν εδώ και χρόνια να κλείσει. Παραμένει μολαταύτα σε λειτουργία, αν και πλέον δεν απομένουν παρά ελάχιστοι έγκλειστοι.

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