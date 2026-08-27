Άνδρας κόλλησε τα αυτιά του για να μοιάζει με άλλον και να μπει στην Πολωνία

Ένα απίστευτο τέχνασμα επιστράτευσε ένας 20χρονος από τη Σρι Λάνκα στην προσπάθειά του να εισέλθει παράνομα στην Πολωνία: κόλλησε τους λοβούς των αυτιών του στο κεφάλι με ταινία διπλής όψης, ώστε να μοιάζει περισσότερο με τον άνδρα που απεικονιζόταν στο διαβατήριο που παρουσίασε στις Αρχές.

Ο νεαρός εντοπίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, όπου είχε φτάσει από το Δελχί μαζί με μία 75χρονη Μαλαισιανή, η οποία ισχυριζόταν ότι ήταν η γιαγιά του, αναφέρει το TVP.







Οι δυο τους δήλωσαν στους συνοριοφύλακες ότι ταξίδευαν στην Πολωνία για τουρισμό, ωστόσο οδηγήθηκαν σε πρόσθετο έλεγχο.







Το διαβατήριο που είχε δηλωθεί ως χαμένο



Ο 20χρονος παρουσίασε μαλαισιανό διαβατήριο, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχε δηλωθεί στο παρελθόν ως απολεσθέν.

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι τα στοιχεία του εγγράφου δεν ταίριαζαν με την εμφάνισή του, μεταξύ άλλων ως προς το ύψος και τη φωτογραφία.

Τότε διαπίστωσαν και την ασυνήθιστη λεπτομέρεια: σύμφωνα με την πολωνική Συνοριοφυλακή, ο νεαρός είχε χρησιμοποιήσει ταινία διπλής όψης για να κολλήσει τον λοβό του αυτιού του στο κεφάλι, επιχειρώντας να προσαρμόσει την εμφάνισή του στη φωτογραφία του πραγματικού κατόχου του διαβατηρίου.

Παρά τις διαπιστώσεις των Αρχών, ο ίδιος επέμενε ότι ήταν Μαλαισιανός πολίτης και ότι το διαβατήριο ήταν δικό του.

Το πραγματικό διαβατήριο βρισκόταν στη βαλίτσα του



Το σχέδιο κατέρρευσε κατά τον έλεγχο των αποσκευών του. Ο ίδιος υπέδειξε τελικά μια βαλίτσα στην οποία βρισκόταν το πραγματικό του διαβατήριο, αποκαλύπτοντας ότι ήταν πολίτης της Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με την πολωνική Συνοριοφυλακή, ταξίδευε με τη 75χρονη με κοινό εισιτήριο από το Δελχί στη Βαρσοβία και στη συνέχεια επρόκειτο να μεταβεί στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν διέθετε τα απαιτούμενα χρηματικά μέσα.







Κατηγορίες και στους δύο



Ο 20χρονος κατηγορήθηκε για απόπειρα παράνομης διέλευσης των κρατικών συνόρων με εξαπάτηση και χρήση εγγράφου που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Παραδέχθηκε τις κατηγορίες, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω δηλώσεις.

Η 75χρονη Μαλαισιανή κατηγορήθηκε για συνέργεια στην απόπειρα παράνομης διέλευσης των συνόρων με εξαπάτηση. Και εκείνη παραδέχθηκε τις κατηγορίες χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.

Οι πολωνικές Αρχές αρνήθηκαν την είσοδο και στους δύο και τους επέστρεψαν με την επόμενη διαθέσιμη πτήση.

Πηγή: enikos.gr

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