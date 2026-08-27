Στο Άγιον Όρος ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος

Κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους και της Ιεράς Μονής Καρακάλλου, με την κανονική άδεια και ευλογία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μεταβαίνει προσκυνηματικώς στο Άγιον Όρος, από 27 έως και 31 Αυγούστου 2026.



Κατά την παραμονή του στο Άγιον Όρος, ο Σεβασμιώτατος θα τελέσει την Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου στις Καρυές, θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Καρακάλλου, καθώς και άλλες Ιερές Μονές, ενώ θα τελέσει και τα Ιερά Εγκαίνια του Ιερού Ναού στο Κελλί Εισοδίων της Θεοτόκου, το επονομαζόμενο «Σταυρουδάδικο», στις Καρυές του Αγίου Όρους.

Τον Σεβασμιώτατο στην εν λόγω ιεραποδημία θα συνοδεύσουν ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Βλαχάβας, Κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο Διάκονος Γεώργιος Αρετίνης, Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, καθώς και οι κ.κ. Γεώργιος Παπαδάκης, Μιχαήλ Δημητρακάκης, Χρήστος Λυμπερόπουλος και Κωνσταντίνος Φασουλάς.

Ο Σεβασμιώτατος, συν Θεώ, θα επιστρέψει στην έδρα του την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

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