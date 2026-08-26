Διακοπές και διαρρήξεις στα άδεια σπίτια: Πώς «μαρκάρουν» οι κλέφτες τις κατοικίες, τι πρέπει να προσέχουμε

Οι διακοπές του Αυγούστου φτάνουν στο τέλος τους και, καθώς χιλιάδες οικογένειες επιστρέφουν στα σπίτια τους, η ασφάλεια της κατοικίας επανέρχεται στο προσκήνιο. Για όσους ετοιμάζονται να φύγουν ξανά, αλλά και για εκείνους που θέλουν να θωρακίσουν το σπίτι τους ενόψει της επόμενης απουσίας, οι διαρρήξεις είναι ένα ζήτημα που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται την τελευταία στιγμή.

Ποια είναι, όμως, τα λάθη που κάνουμε και μπορούν να «ενημερώσουν» έναν διαρρήκτη ότι το σπίτι είναι άδειο; Πόσο ασφαλής είναι μια παλιά κλειδαριά; Οι κάμερες αρκούν για να αποτρέψουν έναν επίδοξο εισβολέα; Και τι πρέπει να κάνουμε εάν εντοπίσουμε ύποπτα σημάδια στην πόρτα μας;

Ο Δημήτρης Γκαβέρας, ειδικός σε συστήματα ασφαλείας από την «Κλειδοτεχνική Γκαβέρα», εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε και ποια μέτρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Δείτε στο βίντεο πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια, ποιο είναι το αόρατο σημάδι με τη σιλικόνη και τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε την κατοικία σας.

Το πρώτο λάθος γίνεται στα social media

Μία από τις πιο συνηθισμένες κινήσεις που μπορεί να αποκαλύψει ότι ένα σπίτι έχει μείνει άδειο είναι η ίδια μας η δραστηριότητα στα social media. «Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε ακόμα και εμείς είναι ότι ποστάρουμε τις ιστορίες μας στο Facebook και σε όλα τα social media και δεν έχουμε μία καλή κλειδαριά ασφαλείας για να προστατεύσει το σπίτι μας ή αντίστοιχα το αυτοκίνητό μας», σημειώνει ο κ. Γκαβέρας.

Η συνεχής δημοσιοποίηση φωτογραφιών και πληροφοριών για το πού βρισκόμαστε και πόσο θα παραμείνουμε εκτός σπιτιού μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη πληροφορία για κάποιον που αναζητά κατοικίες χωρίς παρουσία ενοίκων.

Η κλειδαριά ασφαλείας και το «κλειδί» της προστασίας

Σύμφωνα με τον ειδικό, ένα από τα βασικότερα σημεία στα οποία πρέπει να επενδύσει κάποιος είναι η κλειδαριά της πόρτας. Όπως εξηγεί, οι σύγχρονες κλειδαριές ασφαλείας διαθέτουν ειδικά κλειδιά, τα οποία δεν αντιγράφονται εύκολα και για την κατασκευή αντιγράφου απαιτείται κάρτα ιδιοκτησίας. «Μία κλειδαριά ασφαλείας έχει κλειδάκια μη αντιγραφόμενα, τα οποία δεν παραβιάζονται και δεν υπάρχει κάποιο μηχάνημα για να αντιγράψει εύκολα το κλειδί εάν δεν υπάρχει κάρτα ιδιοκτησίας», αναφέρει.

Το πλεονέκτημα, όπως εξηγεί, δεν βρίσκεται μόνο στην αντοχή της κλειδαριάς, αλλά και στην προστασία από την αντιγραφή του κλειδιού.

«Η πιο βασική ασφάλεια που έχει μία κλειδαριά είναι να μην μπορεί να παραβιαστεί από την τρύπα που μπαίνει το κλειδί, να μην μπορεί να παραβιαστεί με κάποιο εργαλείο και, εάν θα δώσουμε το κλειδάκι σε κάποιον φίλο μας, σε κάποιον γείτονα, να μην μπορεί να γίνει αντίγραφο», σημειώνει.

Οι κάμερες βοηθούν, αλλά δεν αρκούν

Οι κάμερες ασφαλείας αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο, δεν μπορούν όμως από μόνες τους να εγγυηθούν την προστασία μιας κατοικίας. «Θα αποτρέψουν, αλλά εάν καταφέρουν να μπουν στον χώρο, τελικά μπορούν να πάρουν το καταγραφικό αγκαλίτσα και να φύγουν», εξηγεί χαρακτηριστικά ο κ. Γκαβέρας.

Για τον ίδιο, η καλύτερη λύση είναι ο συνδυασμός διαφορετικών μέτρων ασφαλείας, με την κλειδαριά να αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας.

«Σίγουρα αξίζει να επενδύσεις σε μία κλειδαριά γιατί θα τη βάλεις μία φορά στο σπίτι σου και θα είσαι ασφαλισμένος για τα επόμενα 10 χρόνια», αναφέρει.

Τι ισχύει με το κλειδί πίσω από την πόρτα

Για χρόνια κυκλοφορεί η συμβουλή να μην αφήνουμε το κλειδί στην κλειδαριά από την εσωτερική πλευρά της πόρτας, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αντιγραφεί. Ο ειδικός εξηγεί ότι στα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας το συγκεκριμένο σενάριο δεν αποτελεί πρόβλημα.

«Οποιαδήποτε κλειδαριά έχει κύλινδρο, δηλαδή έχει κανονικό αφαλό που μπαίνει στις περισσότερες πόρτες. Το κλειδί δεν γυρνάει ούτε με μαγνήτη ούτε αντιγράφεται. Επομένως, είτε το έχουμε από πίσω είτε όχι, είναι το ίδιο πράγμα», σημειώνει. Ωστόσο, σε παλαιότερου τύπου κλειδαριές η κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική, καθώς το κλειδί από την εσωτερική πλευρά μπορεί να επιτρέψει την περιστροφή του μηχανισμού.

Υπάρχουν, επίσης, κλειδαριές με λειτουργία «emergency», η οποία επιτρέπει τη χρήση του κυλίνδρου και από τις δύο πλευρές. Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση ανάγκης, καθώς επιτρέπει την είσοδο στο σπίτι ακόμη και όταν υπάρχει κλειδί από την άλλη πλευρά.

Τα αόρατα σημάδια που αφήνουν οι διαρρήκτες

Πέρα από τα γνωστά σημάδια στα κουδούνια, τα οποία, σύμφωνα με τον κ. Γκαβέρα, χρησιμοποιούνται πλέον λιγότερο, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι για να διαπιστωθεί εάν ένα σπίτι κατοικείται. «Υπάρχουν σημαδάκια που βάζουν πολύ πολύ χαμηλά στις πόρτες, σαν σιλικόνη. Βάζουν από τη μία έως την άλλη μεριά και αυτό αφήνει μία πολύ πολύ λεπτή ίνα, σαν τρίχα, διάφανη, για να ξέρουν αν το σπίτι κατοικείται ή όχι», εξηγεί.

Πρόκειται για ένα σημάδι που μπορεί να περάσει απαρατήρητο από τον ένοικο, αλλά να δώσει στον διαρρήκτη πληροφορία για το εάν η πόρτα έχει ανοίξει.

Τι κάνουμε αν εντοπίσουμε σημάδια στην πόρτα

Εάν κάποιος αντιληφθεί ύποπτο σημάδι στην πόρτα του, το πρώτο βήμα είναι να ενημερώσει και τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας. «Το πιο βασικό είναι να ενημερώσει όλους τους κατοίκους της πολυκατοικίας ότι υπάρχουν σημαδεμένες πόρτες, να ελέγξουν όλες τις πόρτες και να ληφθούν μέτρα ασφαλείας και για την κύρια είσοδο, αλλά και για την πόρτα του σπιτιού τους», τονίζει ο ειδικός.

Χρονοδιακόπτης, φωτισμός και συναγερμός

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη χρήσιμο μέτρο, ειδικά όταν συνδυάζεται με φωτοκύτταρο. «Ένας χρονοδιακόπτης θα μπει σε συνδυασμό με ένα φωτοκύτταρο. Επομένως, όταν κάποιος θα πάει να εισβάλει στον χώρο, θα ανάψει ένα φως. Καλό είναι να ανάψει ένα φως για να καταλάβει ότι το σπίτι παρακολουθείται», εξηγεί.

Ακόμη πιο αποτελεσματικός μπορεί να είναι ο συνδυασμός φωτισμού, κάμερας και συναγερμού, καθώς μπορεί να ενημερώσει άμεσα τον ιδιοκτήτη μέσω του κινητού του τηλεφώνου και να καταγράψει την προσπάθεια εισόδου.

Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση δεν αρκούν

Η παλιά συμβουλή να αφήνουμε ανοιχτή την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο όταν φεύγουμε από το σπίτι φαίνεται πως πλέον δεν αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο. «Η αλήθεια είναι πως όχι, γιατί είναι πολύ ξεπερασμένο και, όπως εξηγήσαμε, σημαδεύουν πού θα πάνε, τι φωτάκι να αφήσεις, τι ραδιόφωνο, τι οτιδήποτε. Δεν θα βοηθήσει και πολύ, πιστεύω», λέει ο κ. Γκαβέρας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα παράθυρα και τα μπαλκονόφυλλα

Η ασφάλεια δεν περιορίζεται στην κεντρική είσοδο. Παράθυρα και μπαλκονόπορτες μπορούν επίσης να αποτελέσουν σημείο εισόδου για έναν διαρρήκτη, ιδιαίτερα όταν η κεντρική πόρτα είναι καλά προστατευμένη. «Φυσικά, γιατί αν δεν μπορούν να μπουν από την πόρτα, θα ψάξουν μία λύση για να μπούνε», επισημαίνει.

Μία απλή λύση, σύμφωνα με τον ειδικό, είναι η τοποθέτηση δύο πρόσθετων ασφαλιστικών μηχανισμών στο πίσω μέρος των συρόμενων αλουμινίων, ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν ή να ανοίξουν εύκολα.

Πηγή: Newsbomb.gr

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