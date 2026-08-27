Δημήτρης Κόκοτας: Την Παρασκευή η κηδεία του στην Αγία Βαρβάρα

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Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών την Τρίτη, μετά από γενναία μάχη που έδωσε καθώς νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μετά από έμφραγμα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον ιερό ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα

Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αγίας Βαρβάρας έκανε χθες γνωστό ότι θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του αγαπημένου τραγουδιστή.

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