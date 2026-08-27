Ηράκλειο: Ρήμαξαν τρεις πολίτες μέσα σε μία μέρα, με πρόσχημα το ηλεκτρικό ρεύμα

Τρεις νέες περιπτώσεις απάτης με θύματα πολίτες στο Ηράκλειο καταγράφηκαν μέσα σε μία μόλις ημέρα, με επιτήδειους να παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και να στήνουν παγίδα προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Οι απατεώνες τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματα και τους ενημέρωναν ότι δήθεν είχε παρουσιαστεί πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού τους και ότι έπρεπε να γίνει άμεσα έλεγχος.

Στη συνέχεια, τους έδιναν συγκεκριμένες οδηγίες, ζητώντας τους να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, να τα τοποθετήσουν σε σακούλα και να την αφήσουν έξω από το σπίτι, δήθεν για να διευκολυνθεί ο έλεγχος από το συνεργείο.

Όμως, πίσω από το υποτιθέμενο συνεργείο δεν υπήρχαν εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά απατεώνες. Συνεργοί τους περνούσαν από τα σπίτια και παραλάμβαναν τις σακούλες με τα αντικείμενα αξίας, ολοκληρώνοντας την απάτη.

Στα χθεσινά περιστατικά θύματα έπεσαν δύο άνδρες, ηλικίας 75 και 65 ετών, καθώς και μία 67χρονη γυναίκα.

Οι συγκεκριμένοι απατεώνες φαίνεται πως επέστρεψαν στην ενεργό δράση στο Ηράκλειο, μετά από ένα μικρό διάστημα απουσίας, επαναφέροντας μία μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.

Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ζητά από πολίτες να συγκεντρώνουν και να αφήνουν χρήματα ή τιμαλφή έξω από τις κατοικίες τους. Σε περίπτωση ύποπτου τηλεφωνήματος, οι πολίτες καλούνται να μην ακολουθούν τις οδηγίες των αγνώστων και να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία.

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