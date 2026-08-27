Κρήτη: Από το πάρτι ... στο νοσοκομείο η 14χρονη

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου χρειάστηκε να μεταφερθεί ένα 14χρονο κορίτσι, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι γενεθλίων, σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν η ανήλικη βρισκόταν στο πάρτι και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να εμφανίσει συμπτώματα μέθης.
Άμεσα κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να της παρασχεθεί η απαιτούμενη ιατρική φροντίδα.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα της 14χρονης, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
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