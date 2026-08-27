ΠΕΜ.27 Αυγ 2026 11:55
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Από το πάρτι ... στο νοσοκομείο η 14χρονη

αλκοολ ανηλικη
clock 09:24 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου χρειάστηκε να μεταφερθεί ένα 14χρονο κορίτσι, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι γενεθλίων, σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν η ανήλικη βρισκόταν στο πάρτι και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να εμφανίσει συμπτώματα μέθης.

Άμεσα κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να της παρασχεθεί η απαιτούμενη ιατρική φροντίδα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα της 14χρονης, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Ρήμαξαν τρεις πολίτες μέσα σε μία μέρα, με πρόσχημα το ηλεκτρικό ρεύμα

Κρήτη: Μπαράζ εκρήξεων και πυρκαγιών σε στύλους του ΔΕΔΔΗΕ ... λόγω υγρασίας

Κρήτη: Βρέθηκε η 45χρονη που είχε εξαφανιστεί - Που εντοπίστηκε

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ανηλικη Αλκοολ Νοσοκομείο Ρεθύμνου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis