Τι θα φάμε σήμερα; Cacio e Pepe με πεκορίνο και μαύρο πιπέρι

Υλικά



400 γρ. σπαγγέτι



150 γρ. πεκορίνο



2 κ. γλ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι



Αλάτι (με προσοχή, γιατί το πεκορίνο είναι ήδη αλμυρό)



1 φλ. τσαγιού από το νερό που έβρασαν τα ζυμαρικά







Εκτέλεση



Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βράστε τα ζυμαρικά σε άφθονο νερό με λίγο αλάτι μέχρι να γίνουν al dente. Πριν τα στραγγίσετε, κρατήστε περίπου ένα φλιτζάνι από το νερό του βρασίματος, καθώς θα χρειαστεί για τη σάλτσα.



Σε ένα μεγάλο τηγάνι καβουρδίστε ελαφρά το φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι για 1- 2 λεπτά, μέχρι να απελευθερώσει τα αρώματά του. Προσθέστε λίγο από το νερό των ζυμαρικών και αφήστε το μείγμα να ζεσταθεί απαλά.



Σε ένα μπολ ανακατέψτε το τριμμένο πεκορίνο με λίγη ποσότητα από το χλιαρό νερό των ζυμαρικών, μέχρι να δημιουργήσετε μια λεία και παχύρρευστη κρέμα. Αποφύγετε το πολύ καυτό νερό, γιατί μπορεί να κάνει το τυρί να σβολιάσει.



Προσθέστε τα ζυμαρικά στο τηγάνι με το πιπέρι και ανακατέψτε καλά. Αποσύρετε από τη φωτιά και προσθέστε σταδιακά την κρέμα πεκορίνο, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δημιουργηθεί μια βελούδινη, γυαλιστερή σάλτσα.



Μοιράστε τα ζυμαρικά στα πιάτα, προσθέστε λίγο ακόμη φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και, αν επιθυμείτε, λίγη επιπλέον ποσότητα πεκορίνο.

Πηγή: newsbeast.gr

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