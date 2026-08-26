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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Στις 10 -11 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ τις προτάσεις του

ΣΥΡΙΖΑ
clock 22:22 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συζητήθηκε στη συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει το παρών, συμμετέχοντας στην προγραμματισμένη κινητοποίηση της 5ης Σεπτεμβρίου και καταθέτοντας (στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου) τις κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις του για τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο του διημέρου προγραμματίζονται και παράλληλες δράσεις από τα μέλη της Κ.Ο.».

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις της -που δεν σταμάτησαν ούτε τον Αύγουστο- να εντείνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για όλα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Το αμέσως επόμενο διάστημα, η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις νόμου για μείζονα προβλήματα, όπως η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους», καταλήγει η ανακοίνωση.

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