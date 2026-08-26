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Σύλλογος Αλατσατιανών: Παρουσιάζει την παράσταση «Ο Καραγκιόζης και το Στοιχειωμένο Δεντρί»

Σύλλογος Αλατσατιανών
clock 19:57 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σύλλογος Αλατσατιανών σε συνεργασία με την Ομάδα Εκτός των Τειχών παρουσιάζουν την ξεκαρδιστική κωμωδία του παραδοσιακού θεάτρου σκιών ‘’Ο Καραγκιόζης και το Στοιχειωμένο Δεντρί’’!

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 20.00

Στην πλατεία Αλατσάτων, δίπλα από τον Σύλλογο Αλατσατιανών

Μια τρελή και παλαβή κωμωδία του θεάτρου σκιών με την παραδοσιακή σφραγίδα και τις προσθήκες της Ομάδας Εκτός των Τειχών, που σας υπόσχονται μυστήριο και γέλια μέχρι δακρύων για μικρούς και μεγάλους!

Ε, ρε μανούλα μου γλέντια! Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε!

Αφίσα Καραγκιόζη

Παίζει ο Χρήστος Συρμακέζης

Βοηθός σκηνής η Ιφιγένεια Παπαματθαιάκη

Διοργάνωση: Σύλλογος Αλατσατιανών

Είσοδος ελεύθερη

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