Πανσέληνος Αυγούστου: «Jazz από τη Γη στη Σελήνη» την Παρασκευή (28/8) στον Αρχαιολογικό Χώρο Τυλίσου

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Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από το φως της Πανσελήνου του Αυγούστου φιλοξενεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 ο Αρχαιολογικός Χώρος Τυλίσου, όπου η τζαζ συναντά την ιστορία και το καλοκαιρινό φεγγάρι.

Η εκδήλωση με τίτλο «Jazz από τη Γη στη Σελήνη» θα ξεκινήσει στις 21:00, με την είσοδο για το κοινό να είναι ελεύθερη.

Πρόκειται για μια μουσική συνάντηση που πραγματοποιείται για ακόμη μία χρονιά, συνεχίζοντας το ταξίδι που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2011. Όπως κάθε χρόνο, η βραδιά της Πανσελήνου γίνεται αφορμή για μια ξεχωριστή διαδρομή από την κλασική έως τη σύγχρονη τζαζ, σε έναν από τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

Οι μουσικοί της βραδιάς



Στη συναυλία συμμετέχουν:

Δημήτρης Τσάκας – σαξόφωνο



Yoel Soto – ηλεκτρικό μπάσο



Ραφαήλ Μελετέας – πλήκτρα



Γιάννης Παπαδούλης – τύμπανα



Αναστασία Κωνσταντινίδου – φωνή



Η μουσική θα συνοδεύσει το κοινό σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι, από τους ήχους της κλασικής τζαζ μέχρι τις σύγχρονες εκφάνσεις του είδους, με φόντο το αυγουστιάτικο φεγγάρι και τον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου.

Αφιερωμένη στον Κώστα Κουβίδη και τα θύματα της ασφάλτου



Η εκδήλωση έχει και ένα ιδιαίτερο κοινωνικό μήνυμα. Για ακόμη μία χρονιά είναι αφιερωμένη στον Κώστα Κουβίδη και στη μνήμη όλων των θυμάτων τροχαίων εγκλημάτων.

Μέσα από τη μουσική, οι διοργανωτές επιδιώκουν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο και να αναδείξουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια στους δρόμους.

Το μήνυμα είναι σαφές: τα τροχαία δεν είναι «ατυχήματα». Η ταχύτητα, η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών, η απόσπαση της προσοχής, οι ελλείψεις στις υποδομές και η ατιμωρησία αποτελούν παράγοντες που μπορούν να αντιμετωπιστούν.

«Θυμόμαστε, ενώνουμε τις φωνές και τις μουσικές μας για να απαιτήσουμε να σταματήσει το μακελειό στους δρόμους», σημειώνουν οι διοργανωτές.

Η διοργάνωση



Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυλίσου, το «You Are What U Do – Κώστας Κουβίδης», το SOS Τροχαία Εγκλήματα, η Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηρακλείου και ο Δήμος Μαλεβιζίου.

Το ραντεβού δίνεται την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 21:00, στον Αρχαιολογικό Χώρο Τυλίσου, με ελεύθερη είσοδο.

Μια βραδιά όπου η μουσική, η πανσέληνος και η ιστορία συναντώνται, μετατρέποντας τον αρχαιολογικό χώρο σε σκηνή για ένα ταξίδι «από τη Γη στη Σελήνη», αλλά και σε έναν χώρο μνήμης και διεκδίκησης για ασφαλέστερους δρόμους.

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