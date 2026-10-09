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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 89-66: Σαρωτικός στην πρώτη του εμφάνιση στη SUNEL Arena

ολυ
clock 23:28 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές στην τρίτη περίοδο, όταν έχτισε διαφορά ασφαλείας 18 πόντων (54-36 στο 26΄), φτάνοντας στην πρώτη εφετινή εντός έδρας νίκη του στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 89-66 της Αναντολού Εφές στο προσωρινό «σπίτι» τους, τη SUNEL Arena, βελτιώνοντας σε 3-1 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στην τρίτη ήττα της, δεύτερη διαδοχική.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 8 (4/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουορντ 9 (3/6 δίποντα), Μοντέρο 16 (3/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 9 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Παπανικολάου 8 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 4 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Εντζάι 9 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ 4 (2/2 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόσεφ 2, Ντάνστον 2, Τζόουνς 11 (4/8 δίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 7 (2/6 τρίποντα, 6 ασίστ)

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Λάσο): Λόιντ 10 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γιούστα 8 (1), Σάριτς 1 (0/1 δίποντο, 0/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Ράσελ 5 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντόζιερ 11 (0/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μάλκολμ 6 (3/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φερνάντο, Πέιν 12 (1/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οσμάνι 6 (1/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο), Στράζελ 7 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Τζόουνς

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