Σενετάκης και Κεγκέρογλου Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κρίσιμα έργα υποδομών στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Νερό, προστασία του υπόγειου υδροφορέα στο Καστέλι και μείωση του ενεργειακού κόστους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας αποτέλεσαν τις τρεις βασικές προτεραιότητες που τέθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τον βουλευτή ΝΔ Ηρακλείου Μάξιμο Σενετάκη, μαζί με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου και τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΠ Αντώνη Κοζυράκη.

Σε συναντήσεις με την ηγεσία του υπουργείου παρουσίασαν ώριμα έργα ύδρευσης ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, τα οποία μπορούν να δώσουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα επάρκειας, ποιότητας και απωλειών νερού του Δήμου.

Στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη συζητήθηκε η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων και η ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα.

Με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο τέθηκε εκ νέου το κρίσιμο ζήτημα της προστασίας του υπόγειου υδροφορέα της λεκάνης Καστελλίου, καθώς και η πρόταση το επεξεργασμένο νερό του νέου αεροδρομίου να αξιοποιείται για την άρδευση αγροτικής γης.

Τέλος, στη συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινα Παληαρούτα συζητήθηκαν τα έργα αυτοπαραγωγής ενέργειας που μπορούν να μειώσουν ουσιαστικά το ενεργειακό κόστος της ΔΕΥΑΜΠ.

Οι ανάγκες έχουν καταγραφεί και οι μελέτες είναι ώριμες. Επόμενο βήμα είναι η εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων ώστε τα έργα να περάσουν στην υλοποίηση.

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