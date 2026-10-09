Ηράκλειο: Στο συνεργείο αφού πάθουν ζημιά - "Φωτιά" η συντήρηση του αυτοκινήτου

Ακριβότερη έχει γίνει η συντήρηση των αυτοκινήτων και στο Ηράκλειο, καθώς οι τιμές των ανταλλακτικών έχουν αυξηθεί κατά τουλάχιστον 15% έως 20% μέσα στον τελευταίο χρόνο. Την ίδια ώρα, όλο και περισσότερα οχήματα φτάνουν στα συνεργεία για την αποκατάσταση κάποιας βλάβης, αντί οι ιδιοκτήτες τους να προχωρούν εγκαίρως στην προγραμματισμένη συντήρησή τους.

Την εικόνα αυτή περιέγραψε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Ηρακλείου, Μανόλης Στεφανάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη, επισημαίνοντας ότι η αύξηση του κόστους συντήρησης οφείλεται κυρίως στην ανατίμηση των υλικών και των ανταλλακτικών και όχι στην εργασία των μηχανικών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι επαγγελματίες του κλάδου προσπαθούν να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων, ώστε να μην επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

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Σύμφωνα με τον κ. Στεφανάκη, ένα απλό service μπορεί σήμερα να κοστίσει από 100 έως και 150 ευρώ, ενώ παλαιότερα το κόστος ξεκινούσε από περίπου 80 ευρώ . Η τελική τιμή εξαρτάται από τις εργασίες που απαιτούνται και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί φαίνεται να αναβάλλουν την προγραμματισμένη συντήρηση του οχήματός τους, με αποτέλεσμα να απευθύνονται στα συνεργεία όταν πλέον έχει εμφανιστεί κάποια βλάβη.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος των μηχανικών αυτοκινήτων Ηρακλείου, οι επισκέψεις για την αντιμετώπιση ζημιών είναι πλέον περισσότερες από εκείνες που αφορούν το προληπτικό service. Η παράλειψη της τακτικής συντήρησης μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες και ακριβότερες επισκευές, επιβαρύνοντας τελικά ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

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Ο Μανόλης Στεφανάκης συνέστησε στους οδηγούς να ελέγχουν τακτικά τα οχήματά τους και να συμβουλεύονται τον μηχανικό τους, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι ανάγκες συντήρησης και να προγραμματίζονται οι απαραίτητες εργασίες πριν εξελιχθούν σε σοβαρότερες βλάβες.

(φωτογραφίες από create.vista.com)

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