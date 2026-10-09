Κρήτη: 103 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο περιστατικά νότια του νησιού

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Δύο περιστατικά εντοπισμού μεταναστών καταγράφηκαν από τις λιμενικές Αρχές νότια της Κρήτης, με συνολικά 103 άτομα να εντοπίζονται στις θαλάσσιες περιοχές των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας.

Στην πρώτη περίπτωση, 54 άτομα, μεταξύ των οποίων 48 υπήκοοι Σουδάν και έξι Σομαλίας, εντοπίστηκαν 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Στο δεύτερο περιστατικό, 49 μετανάστες εντοπίστηκαν 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Ανάμεσά τους βρίσκονται 45 υπήκοοι Σουδάν, ένας Νοτίου Σουδάν και τρεις Αιγύπτιοι, ενώ στην ομάδα περιλαμβάνονται και τέσσερις ανήλικοι.

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