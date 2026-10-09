Ηράκλειο - μετανάστες: Πάνω από 400 αφίξεις σε λίγες ημέρες - Νέο περιστατικό με 54 άτομα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αφίξεις αλλοδαπών στην Κρήτη με περισσότερα από 400 άτομα να καταφθάνουν από τις αρχές του Οκτωβρίου. Νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών καταγράφηκε νότια του Ηρακλείου, με συνολικά 54 άτομα να εντοπίζονται στην περιοχή. Πρόκειται για 48 υπηκόους Σουδάν, ανάμεσά τους δύο γυναίκες, και έξι υπηκόους Σομαλίας, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες.

Την ίδια ώρα, αυξημένη παραμένει η πίεση στον χώρο φιλοξενίας στο πρώην Ψυγείο Ηρακλείου, ο οποίος δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες φιλοξενίας των μεταναστών. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, η δομή στους Αθανάτους αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πολεοδομικές εργασίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: