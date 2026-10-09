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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Βρήκε τον αδελφό του νεκρό μέσα στο μαντρί

ποιμνιοστάσιο
clock 09:40 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νεκρός μέσα σε ποιμνιοστάσιο, σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου στα Χανιά, εντοπίστηκε χθες ένας 61χρονος άνδρας, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Τον άτυχο άνδρα βρήκε ο αδελφός του, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και ήρθε αντιμέτωπος με το δυσάρεστο θέαμα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του 61χρονου.

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