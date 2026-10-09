Στην κορυφή των επενδυτικών προτιμήσεων κεφαλοχώρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων

Έντονη επενδυτική δραστηριότητα καταγράφεται σε κεφαλοχώρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων όπου γίνονται ανάρπαστα τα οικόπεδα ενώ παράλληλα σημειώνεται αύξηση στις οικοδομικές άδειες.

Όπως προκύπτει σε χωριά όπως οι Αρχάνες οι Κουνάβοι η Μυρτιά το Καταλαγάρι και το Χουδέτσι καταγράφεται ζωηρό ενδιαφέρον για την αγορά οικοπέδων τα οποία προορίζονται και για την ανέγερση κατοικίας αλλά και για επενδυτική δραστηριότητα.

Ο κορεσμός της πόλης του Ηρακλείου, όπως φαίνεται εξωθεί σημαντικό μέρος του πληθυσμού προς το νότο προκειμένου να αντιμετωπίσει τις στεγαστικές του ανάγκες, ενώ παράλληλα καταγράφεται ζωηρό ενδιαφέρον για την κατασκευή μικρών ξενοδοχειακών μονάδων με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Οι Αρχάνες και οι γύρω παραδοσιακοί οικισμοί προσελκύουν πολλούς αγοραστές που αναζητούν είτε για να μείνουν είτε για να επενδύσουν αναπαλαιωμένα νεοκλασικά, πέτρινες μονοκατοικίες ή εξοχικά με εύκολη πρόσβαση στο Ηράκλειο .

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Μανόλη Κοκοσάλη αυτή τη στιγμή στις Αρχάνες υπάρχουν καταλύματα που αθροιστικά αριθμούν 600-700 κλίνες και μάλιστα πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες υψηλού επιπέδου και προδιαγραφών. Συνολικότερα υπάρχει μια δυναμική ανάπτυξη ήπιας τουριστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή η οποία είναι στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών όπως επίσης και άλλα χωριά όπως το Καταλαγάρι το οποίο έχει εκπληκτική θέα αλλά και το Χουδέτσι που αντίστοιχα έχει αναπτυχθεί σημαντικός αριθμός τουριστικών καταλυμάτων.

Οι επενδύσεις γίνονται και από Έλληνες αλλά και από ξένους που επιλέγουν τη περιοχή που συνδυάζει τις υψηλές αποδώσεις ενός παρθένου εναλλακτικού προορισμού που την ίδια ώρα απέχει ελάχιστα από το Ηράκλειο που παρέχει την ασφάλεια μιας αναπτυγμένης τουριστικής αγοράς, εγγύτητα με το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Το πλεονέκτημα αυτό αναμένεται να ισχύσει και στο προοπτικά διότι η εγγύτητα και με το νέο αεροδρόμιο που κατασκευάζεται στο Καστέλλι εκτιμάται ότι λειτουργεί σαν ισχυρός επενδυτικός καταλύτης. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η ευρύτερη περιοχή προοπτικά αναμένεται να δεχτεί ακόμα μεγαλύτερη οικιστική και τουριστική πίεση αυξάνοντας προς τα πάνω την αξία των ακινήτων.

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