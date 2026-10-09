Ακίνητα: Όλες οι αλλαγές στη φορολογία από το 2027 – Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων αναμένονται από το 2027, επηρεάζοντας ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και αγοραστές, όπως επισημαίνει η Τατιάνα Ψαριανού, αντιπρόεδρος της Εταιρείας Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Μεταξύ των μέτρων προβλέπεται ο μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους —και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία— με αξία έως 400.000 ευρώ. Παράλληλα, μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώνουν τα στοιχεία των ακινήτων τους.

Από την 1η Ιουλίου 2027, η καταβολή των ενοικίων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Την ίδια ώρα, έως το 2030 παρατείνονται τόσο η τριετής φοροαπαλλαγή για κλειστά ακίνητα που διατίθενται προς μακροχρόνια μίσθωση όσο και η έκπτωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης ακινήτων, με ανώτατο ποσό τις 16.000 ευρώ συνολικά και τις 3.200 ευρώ ανά έτος.

Επιπλέον, παρατείνεται έως το 2030 η αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, ενώ για την αγορά κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 3% σε 15%.

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