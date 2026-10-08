Επιδότηση για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς: Ποιοι δικαιούνται έως 55%

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Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο πακέτο ενεργειακών επιδοτήσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Οι επίσημες προσκλήσεις και οι αναλυτικοί οδηγοί αναμένεται να δημοσιευθούν το φθινόπωρο του 2026, με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ.

Η δράση εκτιμάται ότι θα αφορά περίπου 100.000 δικαιούχους. Από αυτούς, περίπου 32.000 νοικοκυριά αναμένεται να ενισχυθούν για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και 68.000 για την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα.

Η επιδότηση θα ανέρχεται σε 50%, ενώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά θα φτάνει το 55%.

Ποιοι μπορούν να πάρουν την επιδότηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτα και μεσαία εισοδήματα, με τα εισοδηματικά όρια να καθορίζονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Ενδεικτικά, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οικογένειες με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 27.100 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά που περιλαμβάνουν μέλος με αναπηρία το όριο φτάνει τα 36.400 ευρώ.

Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις προβλέπεται επίσης στήριξη. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις με έως 9 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.

Νέο «Εξοικονομώ» από το 2027

Από το 2027 αναμένεται να ενεργοποιηθούν και μεγαλύτερες δράσεις μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», ύψους 1,2 δισ. ευρώ, που θα αφορά περίπου 62.000 κατοικίες και θα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Παράλληλα, προβλέπεται η δωρεάν έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για 200.000 ακίνητα, αλλά και η δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης για την υποστήριξη των πολιτών.

Ειδική στήριξη σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Ενισχυμένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.

Ο προϋπολογισμός φτάνει τα 49,8 εκατ. ευρώ για περίπου 10.000 δικαιούχους, με την επιδότηση για ηλιακούς θερμοσίφωνες και αντλίες θερμότητας να φτάνει το 60%.

Στόχος η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Ο συνολικός σχεδιασμός του υπουργείου συνδέεται με την προσπάθεια μείωσης του ενεργειακού κόστους τα επόμενα χρόνια.

Στόχος είναι η σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029, μέσω της ενίσχυσης των δικτύων, της αποθήκευσης ενέργειας και της μεγαλύτερης αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας χρέωσης των ΥΚΩ για τις οικιακές παροχές.

Στο μεταξύ, ο ΑΔΜΗΕ προχωρά σε επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, με έργα διασύνδεσης των νησιών και ενίσχυσης των υποδομών υψηλής τάσης.

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