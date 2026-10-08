Μαζωνάκης: Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις

Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου τουΓιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, εκτός από προποφόλη, στον οργανισμό του τραγουδιστή εντοπίστηκαν και ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών.

Οι βενζοδιαζεπίνες είναι φάρμακα με κατασταλτική και αγχολυτική δράση και χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση του έντονου άγχους, των κρίσεων πανικού, της αϋπνίας και των επιληπτικών σπασμών.

Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν προσδιορίζουν ποια ακριβώς ουσία της συγκεκριμένης κατηγορίας ανιχνεύθηκε ούτε σε ποια συγκέντρωση. Για τον λόγο αυτό αναμένονται πιο εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας υπενθυμίζεται ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε πραγματοποιήσει αναζητήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με δύο συγκεκριμένες ουσίες, τη μιδαζολάμη, η οποία ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες, και την προποφόλη. Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις από την παρουσία προποφόλης και βενζοδιαζεπινών στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα τελικά αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ουσίες και τις συγκεντρώσεις τους και να συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.





Τι οδήγησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην καρδιακή ανακοπή - Ισχαιμία του μυοκαρδίου η πρώτη εικόνα από τις ιστολογικές

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην καρδιακή ανακοπή. Από την πρώτη ιατροδικαστική εικόνα έχει διαπιστωθεί ισχαιμία του μυοκαρδίου, ωστόσο ο ιστοπαθολόγος δεν έχει ακόμη καταλήξει στο τελικό του πόρισμα.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν η κατάρρευση του οργανισμού συνδέεται με τις ιατρικές παρεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ή εάν προϋπήρχε σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να εξηγήσει την εξέλιξη της κατάστασής του.





Στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, κατέθεσε χτες, Τετάρτη η αναισθησιολόγος, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου μέχρι το 2023, οπότε είχε αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους. Η μάρτυρας κλήθηκε να δώσει απαντήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Στον ανακριτή κατέθεσαν και δύο διασώστες, ενώ την Παρασκευή δεν αποκλείεται να καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών, μετά από σχετικό αίτημα του πατέρα της, για να απαντήσει εάν και η ίδια είχε υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία, όπως φέρεται να αναφέρουν σε συνομιλία στο Viber οι εργαζόμενοι του ιατρείου.

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